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Авіаудар по окупованому Криму: ЗСУ знищили командний пункт під Севастополем

Київ • УНН

 • 26509 перегляди

Українські військові завдали удару по російському військовому пункту зв'язку росіян в окупованому Криму

Сьогодні, 4 січня, в результаті повітряної атаки на окупований Крим Збройні сили України уразили пункт з'єднання російських окупаційних військ. Про це повідомляє СтратКому ЗСУ, передає УНН.

Деталі 

За даними Збройних сил, сьогодні, 4 січня, близько 15:00 поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ.

Доповнення 

Як зазначили у Повітряних силах, операція була проведена за допомогою українських пілотів. Їм подякували за проведену роботу.

Він також натякнув на те, що очікує від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії, який вони днями поширювали під час масованої атаки по Україні.

Нагадаємо

Близько о 15:40 на території Севастополя тимчасово окупованого Криму оголосили повітряну тривогу. Також перед цим російські терористи перекрили рух по Керченському мосту.

Близько протягом години росіяни жалілись на масований ракетний обстріл, а на території Севастополя та Євпаторії лунали вибухи.

Одна з ракет, як стверджувало місцеве видання, ймовірно, влучила по військовій частині в Севастополі.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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