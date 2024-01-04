Авіаудар по окупованому Криму: ЗСУ знищили командний пункт під Севастополем
Київ • УНН
Українські військові завдали удару по російському військовому пункту зв'язку росіян в окупованому Криму
Сьогодні, 4 січня, в результаті повітряної атаки на окупований Крим Збройні сили України уразили пункт з'єднання російських окупаційних військ. Про це повідомляє СтратКому ЗСУ, передає УНН.
Деталі
За даними Збройних сил, сьогодні, 4 січня, близько 15:00 поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ.
Доповнення
Як зазначили у Повітряних силах, операція була проведена за допомогою українських пілотів. Їм подякували за проведену роботу.
Він також натякнув на те, що очікує від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії, який вони днями поширювали під час масованої атаки по Україні.
Нагадаємо
Близько о 15:40 на території Севастополя тимчасово окупованого Криму оголосили повітряну тривогу. Також перед цим російські терористи перекрили рух по Керченському мосту.
Близько протягом години росіяни жалілись на масований ракетний обстріл, а на території Севастополя та Євпаторії лунали вибухи.
Одна з ракет, як стверджувало місцеве видання, ймовірно, влучила по військовій частині в Севастополі.