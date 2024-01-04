У Повітряних силах ЗСУ підтвердили удар військовій частині рф в окупованому Криму
Київ • УНН
Командувач ВПС України подякував пілотам та всім причетним до планування атаки на окупований Крим.
Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам, які брали участь у сьогоднішній атаці на окупований Крим. Про це пише УНН.
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Командувач Повітряних сил також наголосив, що чекає чергового виправдання від пропагандистів, які намагатимуться пояснити вибухи в Криму.
Привіт окупантам у Криму! Чекаю від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4-го січня і вкотре дякую пілотам Повітряних Сил та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу
Олещук також висміяв заяви російських пропагандистів про нібито знищення бункера Залужного під час масштабного авіаудару 2 січня по Україні.
Нагадаємо
Близько о 15:40 на території Севастополя тимчасово окупованого Криму оголосили повітряну тривогу. Також перед цим російські терористи перекрили рух по Керченському мосту.
Близько протягом години росіяни жалілись на масований ракетний обстріл, а на території Севастополя та Євпаторії лунали вибухи.
Одна з ракет, як стверджувало місцеве видання, ймовірно, влучила по військовій частині в Севастополі.
Вибухи в Криму: в міноборони рф заявляють про нібито знищення десяти ракет 04.01.24, 16:58 • 25605 переглядiв