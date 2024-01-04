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Вибухи в Криму: в міноборони рф заявляють про нібито знищення десяти ракет

Київ • УНН

 • 25605 перегляди

Міністерство оборони росії стверджує про нібито знищення десяти ракет над Кримом

В російському міноборони заявили, що сьогодні під час атаки на Крим ворожа ППО буцімто ліквідувала над півостровом десять українських ракет, повідомляє УНН

Деталі 

4 січня близько 17.20 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням авіаційних керованих ракет по об'єктах на території рф

- йдеться у повідомленні міноборони рф у Telegram. 

У відомстві заявили про нібито збиття десяти українських ракет над півостровом.

Доповнення

У Севастополі в тимчасово окупованому Криму було чутно близько 10 вибухів.  Місцеві пабліки писали також про вибухи в Євпаторії та Балаклаві.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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