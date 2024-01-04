Вибухи в Криму: в міноборони рф заявляють про нібито знищення десяти ракет
Київ • УНН
Міністерство оборони росії стверджує про нібито знищення десяти ракет над Кримом
В російському міноборони заявили, що сьогодні під час атаки на Крим ворожа ППО буцімто ліквідувала над півостровом десять українських ракет, повідомляє УНН.
Деталі
4 січня близько 17.20 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням авіаційних керованих ракет по об'єктах на території рф
У відомстві заявили про нібито збиття десяти українських ракет над півостровом.
Доповнення
У Севастополі в тимчасово окупованому Криму було чутно близько 10 вибухів. Місцеві пабліки писали також про вибухи в Євпаторії та Балаклаві.