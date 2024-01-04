В окупованому Севастополі повідомляють про близько 10 вибухів
Київ • УНН
Близько 10 вибухів сталося в Севастополі у Криму
У Севастополі в тимчасово окупованому Криму було чутно близько 10 вибухів, повідомило у четвер "Крым.Реалии", пише УНН.
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"У Севастополі було чути близько 10 вибухів, повідомив наш кореспондент. Перед цим було чути ракетні пуски", - повідомляє "Крым.Реалии" у Telegram.
Як повідомляється, при цьому призначений рф так званий "губернатор" тимчасово окупованого міста михайло развожаєв заявив, що нібито "збито кілька повітряних цілей".
Місцеві пабліки, як зазначає "Радіо Свобода", пишуть також про вибухи в Євпаторії та Балаклаві.
В окупованому Криму бавовна: в Євпаторії та Севастополі - гучно04.01.24, 16:23 • 24457 переглядiв