В окупованому Криму бавовна: в Євпаторії та Севастополі - гучно
Київ • УНН
В окупованому Криму пролунали вибухи. Гучно було в Євпаторії та Севастополі.
В окупованому Криму пролунали вибухи. Як пише "Кримський вітер", гучно в Євпаторії та Севастополі, передає УНН.
Детальної інформації про вибухи немає.
Як повідомляє ЧП Севастополь, у Балаклаві, ймовріно, є "прильоти". Згодом інформація про ймовріний "приліт" зникла. Натомість Telegram-канал повідомив, що "збили кілька ракет біля Балаклавської ТЕС. Було дуже гучно".
Також повідомляють, що, ймовірно, "щось збили" на Фіоленті.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, у Севастополі оголошено повітряну тривогу, лунають сирени.