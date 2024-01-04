В окупованому Криму бавовна: в Євпаторії та Севастополі - гучно

В окупованому Криму пролунали вибухи. Як пише "Кримський вітер", гучно в Євпаторії та Севастополі, передає УНН.

Детальної інформації про вибухи немає.

Як повідомляє ЧП Севастополь, у Балаклаві, ймовріно, є "прильоти". Згодом інформація про ймовріний "приліт" зникла. Натомість Telegram-канал повідомив, що "збили кілька ракет біля Балаклавської ТЕС. Було дуже гучно".

Також повідомляють, що, ймовірно, "щось збили" на Фіоленті.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у Севастополі оголошено повітряну тривогу, лунають сирени.