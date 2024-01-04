У Севастополі оголошено повітряну тривогу
Київ • УНН
У Севастополі оголошено повітряну тривогу, лунають сирени, повідомляють про перекриття Керченського мосту.
У тимчасово окупованому Севастополі оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють Крим.Реалії у Telegram-каналі, передає УНН.
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"У Севастополі оголошено повітряну тривогу. У місті звучить сирена. Також повідомляється про перекриття Керченського мосту", - йдеться в повідомленні.
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Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Маріуполі було голосно.