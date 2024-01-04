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Актуальне
У Севастополі оголошено повітряну тривогу

У Севастополі оголошено повітряну тривогу

Київ • УНН

 • 23768 перегляди

У Севастополі оголошено повітряну тривогу, лунають сирени, повідомляють про перекриття Керченського мосту.

У тимчасово окупованому Севастополі оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють Крим.Реалії у Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі 

"У Севастополі оголошено повітряну тривогу. У місті звучить сирена. Також повідомляється про перекриття Керченського мосту", - йдеться в повідомленні.

За авіаудар по Україні: партизани передали ЗСУ координати російських систем ППО, які охороняють Кримський міст02.01.2024, 17:43 • 83616 переглядiв

Доповнення

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Маріуполі було голосно.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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