Во временно оккупированном Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают Крым.Реалии в Telegram-канале, передает УНН.

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"В Севастополе объявлена воздушная тревога. В городе звучит сирена. Также сообщается о перекрытии Керченского моста", - говориться в сообщении.

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Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе было громко.