В оккупированном Крыму хлопок: в Евпатории и Севастополе - громко
Киев • УНН
В оккупированном Крыму прогремели взрывы. Громко было в Евпатории и Севастополе.
В оккупированном Крыму прогремели взрывы. Как пишет "Крымский ветер", громко в Евпатории и Севастополе, передает УНН.
Детальной информации о взрывах нет.
Как сообщает ЧП Севастополь, в Балаклаве, вероятно, есть "прилеты". Впоследствии информация о вероятном "прилете" исчезла. Но Telegram-канал сообщил, что "сбили несколько ракет возле Балаклавской ТЭС. Было очень громко".
Также сообщают, что, вероятно, "что-то сбили" на Фиоленте.
Напомним,
Как сообщал УНН, в Севастополе объявлена воздушная тревога, звучат сирены.
В оккупированном Крыму хлопок: в Евпатории и Севастополе - громко
В оккупированном Крыму прогремели взрывы. Громко было в Евпатории и Севастополе.
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