В оккупированном Крыму хлопок: в Евпатории и Севастополе - громко

В оккупированном Крыму прогремели взрывы. Как пишет "Крымский ветер", громко в Евпатории и Севастополе, передает УНН.

Детальной информации о взрывах нет.

Как сообщает ЧП Севастополь, в Балаклаве, вероятно, есть "прилеты". Впоследствии информация о вероятном "прилете" исчезла. Но Telegram-канал сообщил, что "сбили несколько ракет возле Балаклавской ТЭС. Было очень громко".

Также сообщают, что, вероятно, "что-то сбили" на Фиоленте.

Напомним,

Как сообщал УНН, в Севастополе объявлена воздушная тревога, звучат сирены.