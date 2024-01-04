В оккупированном Севастополе сообщают об около 10 взрывах

В Севастополе во временно оккупированном Крыму было слышно около 10 взрывов, сообщило в четверг "Крым.Реалии", пишет УНН.

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"В Севастополе были слышны около 10 взрывов, сообщил наш корреспондент. Перед этим были слышны ракетные пуски", - сообщает "Крым.Реалии" в Telegram.

Как сообщается, при этом назначенный рф так называемый "губернатор" временно оккупированного города михаил развожаев заявил, что якобы "сбито несколько воздушных целей".

Местные паблики, как отмечает "Радио Свобода", пишут также о взрывах в Евпатории и Балаклаве.

В оккупированном Крыму хлопок: в Евпатории и Севастополе - громко