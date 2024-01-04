Взрывы в Крыму: в минобороны рф заявляют о якобы уничтожении десяти ракет

В российском минобороны заявили, что сегодня во время атаки на Крым вражеская ПВО якобы ликвидировала над полуостровом десять украинских ракет, сообщает УНН.

Детали

4 января около 17.20 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории рф - говорится в сообщении минобороны рф в Telegram.

В ведомстве заявили о якобы сбитии десяти украинских ракет над полуостровом.

Дополнение

В Севастополе во временно оккупированном Крыму было слышно около 10 взрывов. Местные паблики писали также о взрывах в Евпатории и Балаклаве.