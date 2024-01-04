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Взрывы в Крыму: в минобороны рф заявляют о якобы уничтожении десяти ракет

Киев  •  УНН

04 январь 2024, 14:58  •  19789 просмотра

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Министерство обороны россии утверждает о якобы уничтожении десяти ракет над Крымом

В российском минобороны заявили, что сегодня во время атаки на Крым вражеская ПВО якобы ликвидировала над полуостровом десять украинских ракет, сообщает УНН

Детали 

4 января около 17.20 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории рф

- говорится в сообщении минобороны рф в Telegram. 

В ведомстве заявили о якобы сбитии десяти украинских ракет над полуостровом.

Дополнение

В Севастополе во временно оккупированном Крыму было слышно около 10 взрывов.  Местные паблики писали также о взрывах в Евпатории и Балаклаве.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Вибухи в Криму: в міноборони рф заявляють про нібито знищення десяти ракет
Explosions in Crimea: Russian Defense Ministry claims to have destroyed ten missiles
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