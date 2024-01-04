В Воздушных силах ВСУ подтвердили удар воинской части рф в оккупированном Крыму

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ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

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Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных
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Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

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Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский
3 января  •  147719 просмотра

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Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки
3 января  •  169076 просмотра

Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки

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И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным
2 января  •  188292 просмотра

И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным

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Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне
2 января  •  193910 просмотра

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Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ
2 января  •  183656 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ

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В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год
2 января  •  182782 просмотра

В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год

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ФГВФЛ должен отменить торги по инкассаторскому броневику банка "Конкорд" и передать его военным - эксперт
2 января  •  183809 просмотра

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Инкассаторские авто точно бы пригодились на фронте - военный эксперт
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Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ

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