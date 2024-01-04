В Воздушных силах ВСУ подтвердили удар воинской части рф в оккупированном Крыму
Командующий ВВС Украины поблагодарил пилотов и всех причастных к планированию атаки на оккупированный Крым.
Представитель бизнес-сообщества: Национальная стратегия доходов является воплощением коммунистических мечтаний Гетманцева
Дмитрий Алексеенко критикует Стратегию государственных доходов Украины, утверждая, что она увеличит налоги и навредит экономике.
Ирак обвинил возглавляемую США коалицию в "вопиющей агрессии" после удара по Багдаду
Ирак осуждает атаку коалиции во главе с США на Багдад как "вопиющую агрессию", приведшую к эскалации напряженности.
Законопроект о мобилизации вызывает много вопросов - заместитель главы профильного комитета
Заместитель председателя Егор Чернев говорит, что законопроект о мобилизации имеет как положительные, так и противоречивые аспекты и требует дальнейшего обоснования и возможной доработки.
США нанесли удар по штаб-квартире Хашед аш-Шааби в столице Ирака, убив военного командира
Удар американского беспилотника в Багдаде уничтожил командира военизированной группировки Хашед аш-Шааби.
Во время атаки на Крым одна из ракет попала в воинскую часть - СМИ
Украинская ракета попала в севастопольскую воинскую часть в Крыму; было развернуто несколько карет скорой помощи.
Для поиска пропавших без вести: омбудсмен призвал украинцев за рубежом сдать образцы ДНК
Места, где можно сдать ДНК, работают на базе зарубежных филиалов ГП "Документ", что относится к сфере управления Государственной миграционной службы Украины.
Эксперт: когда в 2022 году бизнес собрал 17 тысяч подписей против Гетманцева - им звонили из налоговой и настойчиво просили их отозвать
По словам Амелина, списки подписантов были публичные и многим компаниям звонили руководители, сотрудники местных налоговых органов и настойчиво рекомендовали убрать свои подписи.
Эксперты завершают сканирование завалов уничтоженного рф музея Шухевича
Специалисты завершают сканирование руин львовского музея Шухевича для реставрации; вскоре начнется конкурс планов реконструкции.
В Миргороде и Полтаве раздались звуки взрыва - СМИ
В Миргороде и Полтаве прогремели взрывы во время тревоги, объявленной после ракетного предупреждения для этого региона.