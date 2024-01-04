В Воздушных силах ВСУ подтвердили удар воинской части рф в оккупированном Крыму

Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов, которые принимали участие в сегодняшней атаке на оккупированный Крым. Об этом пишет УНН.

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Командующий Воздушных сил также отметил, что ждет очередного оправдания от пропагандистов, которые будут пытаться объяснить взрывы в Крыму.

Привет оккупантам в Крыму! Жду от вражеской пропаганды такого же эпического отчета из Севастополя и Евпатории 4-го января и еще раз благодарю пилотов Воздушных Сил и всех, кто планировал операцию, за безупречную боевую работу - говорится в заметке Олещука на его канале в Telegram.

Олещук также высмеял заявления российских пропагандистов о якобы уничтожении бункера Залужного во время масштабного авиаудара 2 января по Украине.

Напомним,

Около 15:40 на территории Севастополя временно оккупированного Крыма объявили воздушную тревогу. Также перед этим российские террористы перекрыли движение по Керченскому мосту.

Около часа россияне жаловались на массированный ракетный обстрел, а на территории Севастополя и Евпатории раздавались взрывы.

Одна из ракет, как утверждало местное издание, вероятно, попала по воинской части в Севастополе.

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