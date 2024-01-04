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Під час атаки на Крим одна з ракет влучила у військову частину - ЗМІ

Під час атаки на Крим одна з ракет влучила у військову частину - ЗМІ

Київ • УНН

 • 28810 перегляди

Українська ракета влучила в севастопольську військову частину в Криму; було розгорнуто кілька карет швидкої допомоги.

Сьогодні під час атаки на півострів одна з ракет ЗСУ влучила у військову частину в Севастополі. Про це повідомляє "Крымский ветер", пише УНН

Деталі 

Одну українську ракету начебто збили, а друга влучила у військову частину (КП зв'язку) в Юхариній балці в Севастополі. 

Як зазначається, зараз туди поїхали швидкі та пожежники. 

Також повідомляється, що в район села Уютне Сакського району викликали багато машин швидкої допомоги. 

Доповнення

Тим часом в російському міноборони заявили, що сьогодні під час атаки на Крим ворожа ППО буцімто ліквідувала над півостровом десять українських ракет. 

Нагадаємо 

У Севастополі в тимчасово окупованому Криму було чутно близько 10 вибухів.  Місцеві пабліки писали також про вибухи в Євпаторії та Балаклаві.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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