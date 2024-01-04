Під час атаки на Крим одна з ракет влучила у військову частину - ЗМІ
Київ • УНН
Українська ракета влучила в севастопольську військову частину в Криму; було розгорнуто кілька карет швидкої допомоги.
Сьогодні під час атаки на півострів одна з ракет ЗСУ влучила у військову частину в Севастополі. Про це повідомляє "Крымский ветер", пише УНН.
Деталі
Одну українську ракету начебто збили, а друга влучила у військову частину (КП зв'язку) в Юхариній балці в Севастополі.
Як зазначається, зараз туди поїхали швидкі та пожежники.
Також повідомляється, що в район села Уютне Сакського району викликали багато машин швидкої допомоги.
Доповнення
Тим часом в російському міноборони заявили, що сьогодні під час атаки на Крим ворожа ППО буцімто ліквідувала над півостровом десять українських ракет.
Нагадаємо
У Севастополі в тимчасово окупованому Криму було чутно близько 10 вибухів. Місцеві пабліки писали також про вибухи в Євпаторії та Балаклаві.