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Во время атаки на Крым одна из ракет попала в воинскую часть - СМИ

Киев  •  УНН

04 январь 2024, 15:17  •  20511 просмотра

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Украинская ракета попала в севастопольскую воинскую часть в Крыму; было развернуто несколько карет скорой помощи.

Сегодня во время атаки на полуостров одна из ракет ВСУ попала в воинскую часть в Севастополе. Об этом сообщает "Крымский ветер", пишет УНН

Детали 

Одну украинскую ракету якобы сбили, а вторая попала в воинскую часть (КП связи) в Юхариной балке в Севастополе. 

Как отмечается, сейчас туда поехали скорые и пожарные. 

Также сообщается, что в район села Уютное Сакского района вызвали много машин скорой помощи. 

Дополнение

Тем временем в российском минобороны заявили, что сегодня во время атаки на Крым вражеская ПВО якобы ликвидировала над полуостровом десять украинских ракет. 

Напомним 

В Севастополе во временно оккупированном Крыму было слышно около 10 взрывов. Местные паблики писали также о взрывах в Евпатории и Балаклаве.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Під час атаки на Крим одна з ракет влучила у військову частину - ЗМІ
During the attack on Crimea, one of the missiles hit a military unit - media
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