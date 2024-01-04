Во время атаки на Крым одна из ракет попала в воинскую часть - СМИ

Сегодня во время атаки на полуостров одна из ракет ВСУ попала в воинскую часть в Севастополе. Об этом сообщает "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

Одну украинскую ракету якобы сбили, а вторая попала в воинскую часть (КП связи) в Юхариной балке в Севастополе.

Как отмечается, сейчас туда поехали скорые и пожарные.

Также сообщается, что в район села Уютное Сакского района вызвали много машин скорой помощи.

Дополнение

Тем временем в российском минобороны заявили, что сегодня во время атаки на Крым вражеская ПВО якобы ликвидировала над полуостровом десять украинских ракет.

Напомним

В Севастополе во временно оккупированном Крыму было слышно около 10 взрывов. Местные паблики писали также о взрывах в Евпатории и Балаклаве.