Авиаудар по оккупированному Крыму: ВСУ уничтожили командный пункт под Севастополем

Сегодня, 4 января, в результате воздушной атаки на оккупированный Крым Вооруженные силы Украины поразили пункт соединения российских оккупационных войск. Об этом сообщает СтратКому ВСУ, передает УНН.

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По данным Вооруженных сил, сегодня, 4 января, около 15:00 вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск.

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Как отметили в Воздушных силах, операция была проведена с помощью украинских пилотов. Их поблагодарили за проведенную работу.

Он также намекнул на то, что ожидает от вражеской пропаганды такого же эпического отчета из Севастополя и Евпатории, который они на днях распространяли во время массированной атаки по Украине.

Напомним,

Около 15:40 на территории Севастополя временно оккупированного Крыма объявили воздушную тревогу. Также перед этим российские террористы перекрыли движение по Керченскому мосту.

Около часа россияне жаловались на массированный ракетный обстрел, а на территории Севастополя и Евпатории раздавались взрывы.

Одна из ракет, как утверждало местное издание, вероятно, попала по воинской части в Севастополе.