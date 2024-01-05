Поражен пункт управления, враг перебрасывает ПВО из Евпатории: в Атэш рассказали о последствиях удара ВСУ по Крыму
Киев • УНН
Удар Украины по воинской части в Крыму вывел из строя центр управления связью, связанный с кремлем и координирующий противовоздушную оборону.
Украина поразили пункт управления, который отвечал за защищенный канал связи с кремлем и координацию систем ПВО, во время удара по Крыму 4 января. Об этом сообщает Атеш, пишет УНН.
Детали
Согласно сообщению, в результате удара по воинской части в Евпатории был поражен пункт управления, который отвечал за защищенный канал связи с кремлем и координацию систем ПВО всего полуострова.
Уцелевшие системы ПВО враг перебрасывает на аэродром "Бельбек".
ПВО в Евпатории подавлено. Оно точно больше не будет находиться в пораженной части населенного пункта Уютное возле Евпатории. По нашей информации, уцелевшие системы перебрасывают на аэродром "Бельбек"
Также был поражен глубинный бункер. Согласно данным Атеша, несколько российских военных погибли, некоторые ранены.
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Напомним,
4 января в результате воздушной атаки на оккупированный Крым Вооруженные силы Украины поразили пункт соединения российских оккупационных войск.
Поражен пункт управления, враг перебрасывает ПВО из Евпатории: в Атэш рассказали о последствиях удара ВСУ по Крыму
Удар Украины по воинской части в Крыму вывел из строя центр управления связью, связанный с кремлем и координирующий противовоздушную оборону.
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