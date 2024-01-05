Поражен пункт управления, враг перебрасывает ПВО из Евпатории: в Атэш рассказали о последствиях удара ВСУ по Крыму

Украина поразили пункт управления, который отвечал за защищенный канал связи с кремлем и координацию систем ПВО, во время удара по Крыму 4 января. Об этом сообщает Атеш, пишет УНН.

Детали

Согласно сообщению, в результате удара по воинской части в Евпатории был поражен пункт управления, который отвечал за защищенный канал связи с кремлем и координацию систем ПВО всего полуострова.

Уцелевшие системы ПВО враг перебрасывает на аэродром "Бельбек".

ПВО в Евпатории подавлено. Оно точно больше не будет находиться в пораженной части населенного пункта Уютное возле Евпатории. По нашей информации, уцелевшие системы перебрасывают на аэродром "Бельбек" - заявляют в Атеш.

Также был поражен глубинный бункер. Согласно данным Атеша, несколько российских военных погибли, некоторые ранены.

Можем с уверенностью сказать, что полковник Исмагилов никогда больше не будет осквернять украинскую землю своим присутствием - говорится в сообщении.

Напомним,

4 января в результате воздушной атаки на оккупированный Крым Вооруженные силы Украины поразили пункт соединения российских оккупационных войск.