Не лише командний пункт: Гуменюк про наслідки ракетного удару ЗСУ по Криму

Внаслідок атаки ЗСУ на військові об'єкти окупантів у Криму вчора, 4 січня, був уражений не лише один командний пункт, але й завдані серйозні пошкодження системі захисту окупантів у Криму. Про це заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк в ефірі "Суспільне Спротив", пише УНН.

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Як повідомила Гуменюк, ЗСУ вчора вдалося вразити не лише командний пункт, а ще й нанести серйозні пошкодження системі захисту Кримського півострова.

Зараз у них знову спостерігається та сама істерія з переміщенням, намагаються маневрувати і розташовувати як самі системи захисту, так і об'єкти, які вони захищають в інших місцях

Також за її словами, нещодавно російські військові передислокували пускові майданчики для "шахедів".

Якщо раніше вони використовували переважно мис Чауда, то декілька потужних попередніх атак ЗСУ фіксували пуски з-під Балаклави. Саме у тому напрямку і працювали Сили оборони, щоб не почувався ворог так безпечно на цих територіях і пам'ятав завжди, що Крим - це Україна і ми за неї боремось