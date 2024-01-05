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Не только командный пункт: Гуменюк о последствиях ракетного удара ВСУ по Крыму

Не только командный пункт: Гуменюк о последствиях ракетного удара ВСУ по Крыму

Киев • УНН

 • 24247 просмотра

ВСУ вчера удалось поразить не только командный пункт, но и нанести серьезные повреждения системе защиты Крымского полуострова.

В результате атаки ВСУ на военные объекты оккупантов в Крыму вчера, 4 января, был поражен не только один командный пункт, но и нанесены серьезные повреждения системе защиты оккупантов в Крыму. Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк в эфире "Суспільне Спротивление", пишет УНН.

Детали

Как сообщила Гуменюк, ВСУ вчера удалось поразить не только командный пункт, но и нанести серьезные повреждения системе защиты Крымского полуострова.

Сейчас у них снова наблюдается та самая истерия с перемещением, пытаются маневрировать и располагать как сами системы защиты, так и объекты, которые они защищают в других местах

- отметила Гуменюк.

Также по ее словам, недавно российские военные передислоцировали пусковые площадки для "шахедов".

Если раньше они использовали преимущественно мыс Чауда, то несколько мощных предыдущих атак ВСУ фиксировали пуски из-под Балаклавы. Именно в том направлении и работали Силы обороны, чтобы не чувствовал враг так безопасно на этих территориях и помнил всегда, что Крым - это Украина и мы за нее боремся

- добавила спикер.

Напомним,

4 января в результате воздушной атаки на оккупированный Крым Вооруженные силы Украины поразили пункт соединения российских оккупационных войск.

Движение "Атеш" сообщало, что ВСУ поразили пункт управления, который отвечал за защищенный канал связи с кремлем и координацию систем ПВО, во время удара по Крыму 4 января.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война

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