Не только командный пункт: во время авиаудара по оккупированному Крыму ВСУ уничтожили российские склады боеприпасов

Вчера, 4 января, во время авиаудара по войскам рф в оккупированном Крыму Вооруженные силы Украины поразили склад боеприпасов врага. Об этом сообщает СтратКом ВСУ, передает УНН.

Детали

Днем 4 января подтверждено поражение Вооруженными силами складов боеприпасов вблизи поселка Первомайское во временно оккупированном Крыму - резюмировали в ведомстве.

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4 января в результате воздушной атаки на оккупированный Крым Вооруженные силы Украины поразили пункт соединения российских оккупационных войск.

Движение "Атеш" сообщало, что ВСУ поразили пункт управления, который отвечал за защищенный канал связи с кремлем и координацию систем ПВО, во время удара по Крыму 4 января.

Не только командный пункт: Гуменюк о последствиях ракетного удара ВСУ по Крыму