Не только командный пункт: во время авиаудара по оккупированному Крыму ВСУ уничтожили российские склады боеприпасов
4 января, во время авиаудара по войскам рф в оккупированном Крыму Вооруженные силы Украины поразили склад боеприпасов войск оккупантов.
Правоохранители приняли более 164 тыс. решений о предоставлении разрешений на оружие
Национальная полиция рассмотрела 175 327 заявлений на получение разрешений на оружие, удовлетворив 164 485 из них.
Дочь Ким Чен Ына вероятно станет его наследницей - разведка Южной Кореи
Разведка Южной Кореи предполагает, что дочь Ким Чен Ына является вероятным преемником, судя по ее недавним публичным выступлениям.
Индийский миллиардер Адани снова занял место самого богатого человека в Азии
Гаутам Адани возвращает себе титул самого богатого человека Азии с состоянием в 97,6 миллиардов долларов после того, как Верховный суд Индии отклонил обвинения против него.
На побережье Николаевской области уничтожили морскую мину
Военно-морские силы Украины обезвредили морскую мину, найденную на побережье Николаева, путем контролируемого подрыва. Район остается зоной повышенного риска.
Tesla отзывает 1,6 миллиона автомобилей из-за проблемы с программным обеспечением
Tesla отзывает 1,6 миллиона автомобилей в Китае из-за проблем с программным обеспечением, влияющих на систему помощи водителю и дверные замки. Отзыву подлежат модели 2014-2023 годов выпуска.
Правительство планирует в ближайшее время запустить электронный кабинет пациента
В Украине запустят электронные кабинеты пациентов для управления декларациями с семейными врачами, что повысит эффективность медицинских закупок.
Новый указ путина о получении российского гражданства затрагивает украинских детей - сирот - омбудсмен
путин издал приказ о присвоении украинским детям-сиротам и детям, оставшимся без родительской опеки, гражданства рф. украинский омбудсмен назвал это шагом к принудительной смене гражданства.
Великобритания накажет Северную Корею за поддержку россии
Великобритания обещает, что Северная Корея столкнется с серьезными последствиями за помощь россии в ее вторжении в Украину, заявил министр обороны Грант Шаппс.
В российской авиационной ракете Х-59 нашли более 40 иностранных компонентов
НАПК выявило 42 иностранных компонента в российских ракетах Х-59, используемых против Украины.