российские чиновники прилетели в Крым после ударов Сил обороны Украины - партизаны

Партизаны АТЕШ сообщают, что в результате попадания украинских ракет по командным пунктам россии в Евпатории и Севастополе в Крым все чаще прибывают самолеты из специального летного отряда "россия". Указанный спецотряд обеспечивает перевозку высоких должностных лиц России. Он непосредственно подчиняется управлению делами президента России, передает УНН со ссылкой на АТЕШ.

За последние несколько дней было зафиксировано прибытие нескольких самолетов со спецборта. Вероятно, это представители генштаба и главного управления фсб, целью которых является наказание ответственных, назначение виновных и поиск "предателей" за провал в обороне, отмечают патизаны.

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Руководство страны-террориста очень обеспокоено крайними ударами СОУ по военным объектам в Крыму. Решили взять под свой непосредственный контроль оборону Крыма. Для них стала очевидной проблема со средствами ПВО на полуострове. Удар по аэродрому в Новофедоровке подтверждает эту проблему в очередной раз, добавляют в АТЕШ.

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По нашей информации, после попадания в командный пункт связи в Евпатории, у оккупантов усилились проблемы с системой распознавания целей "свой-чужой". Поэтому будем надеяться на российский "дружественный огонь" и на то, что СОУ используют это окно возможностей для уничтожения оккупантов в Крыму, резюмировали партизаны.

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