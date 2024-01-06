"Мощно повлияло на систему защиты полуострова" - Гуменюк о поражении пункта соединения рф в Крыму

Поражение командного пункта соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя повлияло на систему защиты временно оккупированного Крыма. Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает УНН.

Однозначно, что это мощно повлияло на систему защиты полуострова, и она сейчас находится в режиме экстренного переформатирования - сказала Гуменюк, комментируя поражение командного пункта соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя.

Она отметила, что поражение командного пункта отражается и на морально-психологическом состоянии войск рф.

"И по радиоперехватам, и по общему развитию боевых событий. Видим суетливую замену подразделений", - добавила Гуменюк.

Кроме того, спикер подчеркнула, что рф усиливается на южном направлении, подтягивая десантников, морскую пехоту.

Напомним

4 января в результате воздушной атаки на оккупированный Крым Вооруженные силы Украины поразили пункт соединения российских оккупационных войск.

Движение "Атеш" сообщало, что ВСУ поразили пункт управления, который отвечал за защищенный канал связи с кремлем и координацию систем ПВО, во время удара по Крыму 4 января.

Гуменюк отмечала, что в результате атаки ВСУ на военные объекты оккупантов в Крыму был поражен не только один командный пункт, но и нанесены серьезные повреждения системе защиты оккупантов в Крыму.