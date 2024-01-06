"Мощно повлияло на систему защиты полуострова" - Гуменюк о поражении пункта соединения рф в Крыму
Удар по российскому командному пункту соединения ослабил систему защиты Крыма.
россияне на Запорожье нанесли 131 удар, в том числе атаковали 28 беспилотниками - ОВА
Российские войска совершили 131 атаку на Запорожскую область, при этом артиллерия и беспилотники нанесли урон, но о жертвах не сообщалось.
Сумская область: армия рф ночью обстреляла две громады
Российские войска обстреляли две громады в Сумской области, зафиксировано семь взрывов минометов.
В Хмельницкой области ночью уничтожили один "шахед", жертв нет - ОВА
Украинская ПВО уничтожила вражеский беспилотник "шахед" в Хмельницкой области, жертв и пострадавших нет.
По всей Украине воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о взлете вражеского МиГ-31К
Украина объявила воздушную тревогу из-за ракетной угрозы после обнаружения вражеского самолета МиГ-31К.
россияне вечером обстреляли Никопольщину в Днепропетровской области - ОВА
Российские войска обстреляли Никопольский район, без жертв.
Воздушные силы: два "шахеда" ночью сбили в Хмельницкой и Николаевской областях
Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью сбили два российских беспилотника "шахед" - в Николаевской и Хмельницкой областях.
На Харьковщине оккупанты обстреляли более 15 населенных пунктов: поврежден лицей, есть пострадавшая
Более 15 населенных пунктов Харьковской области были обстреляны, поврежден лицей и ранена женщина.
Один человек ранен в Донецкой области за сутки от обстрелов россиян
Один человек получил ранения в Красногоровке, Донецк, в результате российского обстрела 5 января.
ВСУ уничтожили пункт управления россиян в Саках - Воздушные Силы
Украинские войска уничтожили российский командный пункт в Крыму, а командующий Воздушных сил Олещук похвалил успешную операцию.