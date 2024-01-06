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"Потужно вплинуло на систему захисту півострова" - Гуменюк про ураження пункту з'єднання рф в Криму

"Потужно вплинуло на систему захисту півострова" - Гуменюк про ураження пункту з'єднання рф в Криму

Київ • УНН

 • 33386 перегляди

Удар по російському командному пункту з'єднання послабив систему захисту Криму

Ураження командного пункту з’єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя вплинуло на систему захисту тимчасово окупованого Криму. Про це заявила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає УНН.

Однозначно, що це потужно вплинуло на систему захисту півострова, і вона зараз знаходиться у режимі екстреного переформатування

- сказала Гуменюк, коментуючи ураження командного пункту з’єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя.

Вона зазначила, що ураження командного пункту відбивається і на морально-психологічному стані військ рф.

"І за радіоперехопленнями, і за загальним розвитком бойових подій. Бачимо метушливу заміну підрозділів", - додала Гуменюк.

Окрім того, речник наголосила, що рф посилюється на південному напрямку, підтягуючи десантників, морську піхоту.

Нагадаємо

4 січня в результаті повітряної атаки на окупований Крим Збройні сили України уразили пункт з'єднання російських окупаційних військ.

Рух "Атеш" повідомляв, що ЗСУ вразили пункт керування, який відповідав за захищений канал зв’язку з кремлем та координацію систем ППО, під час удару по Криму 4 січня.

Гуменюк зазначала, що внаслідок атаки ЗСУ на військові об'єкти окупантів у Криму був уражений не лише один командний пункт, але й завдані серйозні пошкодження системі захисту окупантів у Криму.

Павло Башинський

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