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Оккупанты усиливают оборону Крымского моста - Гуменюк

Киев  •  УНН

06 январь 2024, 13:27  •  3875 просмотра

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Российские войска укрепляют Крымский мост от воздушных и морских атак, используя для защиты мины-ловушки и дымовые завесы.

Оккупанты продолжают обустраивать боновые заграждения возле Крымского моста для защиты его от атак с воздуха и моря. Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Эспрессо, пишет УНН.

Детали

Как отметила Гуменюк, Крымский мост - это конструкция, имеющая особую судьбу, который с каждым днем сокращает свое существование. По ее словам, оккупанты пытаются скрыть мост задымлением во время воздушной опасности.

"Это один из примеров их противовоздушной обороны. Что-то они сбивают, а что-то прикрывают. Таким образом они пытаются противодействовать тем угрозам, которые с каждым днем усиливаются", - сказала Гуменюк.

Она отмечает, что оккупанты продолжают обустраивать боновые заграждения возле моста для защиты его от атак с воздуха и моря.

"С нашей стороны продолжается боевая работа и подбор максимально эффективных способов влияния на ситуацию (влияния на оккупантов в Крыму - ред.)", - резюмировала Гуменюк.

Напомним

Крымские партизаны передали украинским военным координаты российских расчетов ПВО вблизи Крымского моста.

Павел Башинский

Павел Башинский

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