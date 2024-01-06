Окупанти посилюють оборону Кримського мосту - Гуменюк

Окупанти продовжують облаштовувати бонові загородження біля Кримського мосту задля захисту його від атак з повітря та моря. Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу Еспресо, пише УНН.

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Як зазначила Гуменюк, Кримський міст - це конструкція, що має особливу долю, який з кожним днем скорочує своє існування. За її словами, окупанти намагаються приховати міст задимленням під час повітряної небезпеки.

"Це один з прикладів їхньої протиповітряної оборони. Щось вони збивають, а щось прикривають. Таким чином вони намагаються протидіяти тим загрозам, які з кожним днем посилюються", - сказала Гуменюк.

Вона зазначає, що окупанти продовжують облаштовувати бонові загородження біля мосту задля захисту його від атак з повітря та моря.

"З нашого боку продовжується бойова робота і підбір максимально ефективних способів впливу на ситуацію (впливу на окупантів в Криму - ред.)", - резюмувала Гуменюк.

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