Оккупанты усиливают ПВО: партизаны заметили российский ЗРК "Панцирь-С1" вблизи Севастополя

Во временно оккупированном россиянами Севастополе украинские партизаны зафиксировали зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1". об этом сообщает движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали

В результате проведения разведки в районе Змеиной Горы в Севастополе наш агент сумел зафиксировать ЗРГК "Панцирь-С1", который оккупанты используют для прикрытия воздушного пространства от нападения - рассказали партизаны.

Они также указали, что ЗРГК находится по координатам 44.605626, 33.593327

В "АТЭШ" подчеркнули, что оккупанты принимают активные меры для обеспечения безопасности своих подразделений от воздушных ударов.

Напомним,

4 января в результате воздушной атаки на оккупированный Крым Вооруженные силы Украины поразили пункт соединения российских оккупационных войск.

Кроме того, во время авиаудара по войскам рф в оккупированном Крыму Вооруженные силы Украины поразили склад боеприпасов врага.

российские чиновники прилетели в Крым после ударов Сил обороны Украины - партизаны