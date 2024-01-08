Оккупанты усиливают ПВО: партизаны заметили российский ЗРК "Панцирь-С1" вблизи Севастополя
Украинские партизаны зафиксировали в оккупированном Севастополе российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1", поскольку россия усиливает противовоздушную оборону на фоне украинских ударов.
ДТЭК ликвидирует последствия непогоды в Одесской области: 73 населенных пункта снова со светом
ДТЭК ликвидирует последствия непогоды в Одесской области.
Задержан чиновник Укрзализныци, который помогал рф готовить удары по железнодорожным объектам Днепропетровщины
Сотрудник "Укрзализныци", завербованный фбс, задержан за шпионаж за эшелонами ВСУ. Ему грозит пожизненное заключение.
Враг атаковал Украину 59 воздушными целями: в ВС ВСУ подтвердили уничтожение всех "шахедов" и 18 крылатых ракет
Силы противовоздушной обороны Украины нейтрализовали 18 крылатых ракет и 8 беспилотников "шахид".
Оккупанты обстреляли семь населенных пунктов, попали в дома и социальную инфраструктуру: последствия обстрелов Донетчины
российские обстрелы повредили дома и инфраструктуру в семи населенных пунктах Донецкой области, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.
В небе над Украиной уничтожено 8 из 8 "шахедов" и 18 крылатых ракет, всего рф запустила 51 ракету различных типов - Залужный
Украина отбила массированную российскую атаку, сбив 8 беспилотников и 18 ракет из 59 запущенных. Целями были гражданские и военные объекты.
Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
Новолуние 11 января - главное событие недели, считающееся идеальным для всех знаков Зодиака, чтобы строить планы на будущее. Астролог Ксения Базиленко советует до этого времени завершить текущие дела.
Утром на Днепропетровщине украинская ПВО сбила две российские ракеты
Украинская противовоздушная оборона сбила две российские ракеты в Днепропетровской области во время масштабной российской ракетной атаки на Украину.
"Золотой глобус 2024": победу праздновали "Оппенгеймер" и "Наследники"
"Оппенгеймер" доминировал на "Золотом глобусе", получив пять наград, в том числе за лучший фильм, а "Наследники" лидировали по количеству побед на телевидении.
NASA запустили первую за несколько десятилетий ракету на Луну
Новая ракета NASA Vulcan Centaur вывела на Луну посадочный модуль Peregrine, что стало первым американским лунным запуском с 1972 года.