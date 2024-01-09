Боятся наступления ВСУ: россияне усиливают оборону в оккупированном Крыму

В последнее время оккупационные войска рф в Крыму начали усиленно готовиться к обороне полуострова. Об этом сообщают партизаны из движения "АТЕШ", передает УНН.

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По данным партизан, оккупанты серьезно воспринимают возможность Сил обороны Украины подойти к полуострову.

Оккупанты усиливают оборону Крымского моста - Гуменюк

Так, в течение месяцев партизаны фиксируют системные усилия оккупантов по подготовке к обороне Крыма. А именно:

создаются огневые точки;

сооружаются новые фортификационные сооружения и укрепляются старые;

создается "тероборона";

усиливаются патрули.

"АТЭШ" и крымчане ждут, чтобы открыть внутренний фронт. Никакие оборонительные сооружения оккупантам не помогут. Крым будет освобожден - отмечают партизаны.

Напомним,

Крымские партизаны передали украинским военным координаты российских расчетов ПВО вблизи Крымского моста.

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