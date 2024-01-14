В окупованому Криму партизани виявили російську РЛС поблизу військового аеродрому Бельбек
Київ • УНН
Українські партизани виявили російську РЛС в районі Севастополі, яка забезпечує охорону військових аеродромів.
Українські партизани в окупованому Криму виявили підрозділи російської радіолокаційної боротьби в районі Севастополя. Про це з посиланням на підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.
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"АТЕШ" виявив місце дислокації окупаційного підрозділу у Нахімівському районі Севастополя. Наш агент із Севастополя виявив російський військовий підрозділ у занедбаній будівлі. Розташований він біля н.п. Полюшка Качинського муніципального округу
Зазначається, що за будинком розташовується РЛС противника з командною машиною. На постійній основі там перебуває близько 30 військових.
Координати: 44.741820, 33.597293
Доповнення
Як з'ясували в "АТЕШ" РЛС тут розмістили для захисту прилеглих військових аеродромів. За 4 км на північ від цього місця знаходиться військовий аеродром "Кача". А за 5 км на південь — аеродром подвійного призначення "Бельбек".
Нагадаємо
Партизани з руху "АТЕШ" з'ясували, що російські війська в окупованому Криму посилюють оборонні заходи на тлі побоювань щодо просування українських військ.
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