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Супутниковий знімок підтвердив влучання по базі зс рф в окупованому Криму

Супутниковий знімок підтвердив влучання по базі зс рф в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 25251 перегляди

Супутникові знімки підтверджують, що український удар пошкодив російську військову базу в окупованому Криму, за 120 км від лінії фронту.

Зображення опублікував в мережі Х аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк. Про який об'єкт ідеться – не повідомляється, втім можна припустити, що зафіксовано знищення російської бази на аеродромі "Саки" у селищі Новофедорівка, передає УНН.

Пошкодження від нещодавніх українських ударів по російській базі в Криму видно на нових супутникових знімках. Цей об'єкт знаходиться на відстані понад 120 кілометрів від лінії фронту

– ідеться у повідомленні.
Image

Як повідомляв командувач Повітряних Сил Микола Олещук, українські пілоти поцілили у пункт управління росіян у Саках в тимчасово окупованому Криму.

Українська розвідка також заявила, що внаслідок атаки на Крим 4 січня було знищено радіолокацію.

Нагадаємо

Також УНН повідомляв, що в бухтах тимчасово окупованого Криму, росіяни готують логістику та інфраструктуру для перевезення на бази у новоросійськ.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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