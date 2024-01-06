ЗСУ знищили пункт управління росіян у Саках – Повітряні Сили

Українські пілоти поцілили у пункт управління росіян у Саках в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив Командувач Повітряних Сил Микола Олещук у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

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Аеродром Саки! "Все цели сбиты!" На жаль, наші Повітряні Сили залишились ще без одного пункту управління в Криму! У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу! Разом до перемоги! написав Олещук.

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