ВСУ уничтожили пункт управления россиян в Саках - Воздушные Силы

1 человек погиб, 11 - получили ранения в результате аварии пассажирского автобуса в США

Автобус, следовавший из Монреаля в Нью-Йорк, попадает в аварию, 1 человек погиб и 11 получили ранения на трассе I-87 возле озера Джордж.