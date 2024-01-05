В Крыму в районе Евпатории раздаются мощные взрывы

Во временно оккупированном Крыму в районе Евпатории около 23:45 прогремели мощные взрывы. Речь идет о по меньшей мере пяти взрывах. Об этом рассказал Общественному местный житель, передает УНН.

Детали

О взрывах также сообщают местные телеграм-каналы.

Некоторые очевидцы сообщают, что возле военного аэродрома в селе Михайловка в Евпаторийском районе обломки упали на частный дом, в результате чего вспыхнул пожар.

Напомним,

4 января, во время авиаудара по войскам рф в оккупированном Крыму Вооруженные силы Украины поразили склад боеприпасов врага.

Не только командный пункт: во время авиаудара по оккупированному Крыму ВСУ уничтожили российские склады боеприпасов