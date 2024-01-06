У Криму в районі Євпаторії лунають потужні вибухи
Київ • УНН
В Євпаторії, Крим, пролунали вибухи, пошкодивши будинок і спричинивши пожежу. Повідомляється, що до цього може бути причетний військовий аеродром.
У тимчасово окупованому Криму в районі Євпаторії близько 23:45 прогриміли потужні вибухи. Йдеться про щонайменше пʼять вибухів. Про це розповів Суспільному місцевий житель, передає УНН.
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Про вибухи також повідомляють місцеві телеграм-канали.
Деякі очевидці повідомляють, що біля військового аеродрому в селі Михайлівка в Євпаторійському районі уламки впали на приватний будинок, унаслідок чого спалахнула пожежа.
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