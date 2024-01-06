У Криму в районі Євпаторії лунають потужні вибухи

У тимчасово окупованому Криму в районі Євпаторії близько 23:45 прогриміли потужні вибухи. Йдеться про щонайменше пʼять вибухів. Про це розповів Суспільному місцевий житель, передає УНН.

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Про вибухи також повідомляють місцеві телеграм-канали.

Деякі очевидці повідомляють, що біля військового аеродрому в селі Михайлівка в Євпаторійському районі уламки впали на приватний будинок, унаслідок чого спалахнула пожежа.

Нагадаємо

4 січня, під час авіаудару по війська рф в окупованому Криму Збройні сили України уразили склад боєприпасів ворога.

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