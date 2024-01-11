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росіяни в Криму готують логістику та інфраструктуру для перевезення на базу в новоросійськ - Гуменюк

росіяни в Криму готують логістику та інфраструктуру для перевезення на базу в новоросійськ - Гуменюк

Київ • УНН

 • 31617 перегляди

росіяни переміщують свою кримську логістику до новоросійська.

В бухтах тимчасово окупованого Криму росіяни "пакують речі"  для переведення логістики і інфраструктури на іншу базу у новоросійськ. Про це розповіла начальниця пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в телемарафону, пише УНН.

Деталі

Гуменюк зазначила, що росіяни готують логістику та інфраструктуру для перевезення на базу у новоросійськ.

"Там триває зараз процес "пакування" та переведення логістики і інфраструктури необхідної на іншу базу- на новоросійськ. Орієнтир у них такий, що треба перемістити туди все. Але все не так просто технічно, зокрема і поява нового десантного корабля в акваторії Чорного моря може свідчити про те, що це черговий великий чемодан, куди пакуються речі", - зазначила Гуменюк.

Вона зазначила, що росія останнім часом використовує десантні кораблі для логістичних цілей.

Нагадаємо

Україна у ніч на 26 грудня завдала авіаційного удару по російському десантному кораблю "новочеркаськ" у тимчасово окупованому Криму. Гуменюк заявляла, що велика детонація на "Новочеркаську" свідчить, що там міг бути "різдвяний подарунок" від рф для України.

За даними секретаря Ради безпеки та оборони України Олексія Данілова, російська федерація втратила 20% свого флоту

Тетяна Краєвська

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