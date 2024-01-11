россияне в Крыму готовят логистику и инфраструктуру для перевозки на базу в новороссийск - Гуменюк
Киев • УНН
россияне перемещают свою крымскую логистику в новороссийск.
В бухтах временно оккупированного Крыма россияне "пакуют вещи" для перевода логистики и инфраструктуры на другую базу в новороссийск. Об этом рассказала начальница пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в телемарафоне, пишет УНН.
Детали
Гуменюк отметила, что россияне готовят логистику и инфраструктуру для перевозки на базу в новороссийск.
"Там идет сейчас процесс "упаковки" и перевода логистики и инфраструктуры необходимой на другую базу - на новороссийск. Ориентир у них такой, что надо переместить туда все. Но все не так просто технически, в том числе и появление нового десантного корабля в акватории Черного моря может свидетельствовать о том, что это очередной большой чемодан, куда пакуются вещи", - заявила Гуменюк.
Она отметила, что россия в последнее время использует десантные корабли для логистических целей.
Напомним
Украина в ночь на 26 декабря нанесла авиационный удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" во временно оккупированном Крыму. Гуменюк заявляла, что большая детонация на "Новочеркасске" свидетельствует, что там мог быть "рождественский подарок" от рф для Украины.
По данным секретаря Совета безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, Российская Федерация потеряла 20% своего флота.
россияне в Крыму готовят логистику и инфраструктуру для перевозки на базу в новороссийск - Гуменюк
россияне перемещают свою крымскую логистику в новороссийск.
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