Спутниковый снимок подтвердил попадание по базе ВС рф в оккупированном Крыму
Киев • УНН
Спутниковые снимки подтверждают, что украинский удар повредил российскую военную базу в оккупированном Крыму, в 120 км от линии фронта.
Изображение опубликовал в сети Х аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк. О каком объекте идет речь - не сообщается, впрочем можно предположить, что зафиксировано уничтожение российской базы на аэродроме "Саки" в поселке Новофедоровка, передает УНН.
Повреждения от недавних украинских ударов по российской базе в Крыму видны на новых спутниковых снимках. Этот объект находится на расстоянии более 120 километров от линии фронта
Как сообщал командующий Воздушных Сил Николай Олещук, украинские пилоты попали в пункт управления россиян в Саках во временно оккупированном Крыму.
Украинская разведка также заявила, что в результате атаки на Крым 4 января была уничтожена радиолокация.
Напомним,
Также УНН сообщал, что в бухтах временно оккупированного Крыма, россияне готовят логистику и инфраструктуру для перевозки на базы в Новороссийск.
Спутниковый снимок подтвердил попадание по базе ВС рф в оккупированном Крыму
Спутниковые снимки подтверждают, что украинский удар повредил российскую военную базу в оккупированном Крыму, в 120 км от линии фронта.
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