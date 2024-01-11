Спутниковый снимок подтвердил попадание по базе ВС рф в оккупированном Крыму

Изображение опубликовал в сети Х аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк. О каком объекте идет речь - не сообщается, впрочем можно предположить, что зафиксировано уничтожение российской базы на аэродроме "Саки" в поселке Новофедоровка, передает УНН.

Повреждения от недавних украинских ударов по российской базе в Крыму видны на новых спутниковых снимках. Этот объект находится на расстоянии более 120 километров от линии фронта - говорится в сообщении.

Как сообщал командующий Воздушных Сил Николай Олещук, украинские пилоты попали в пункт управления россиян в Саках во временно оккупированном Крыму.

Украинская разведка также заявила, что в результате атаки на Крым 4 января была уничтожена радиолокация.

Напомним,

Также УНН сообщал, что в бухтах временно оккупированного Крыма, россияне готовят логистику и инфраструктуру для перевозки на базы в Новороссийск.