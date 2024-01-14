В оккупированном Крыму партизаны обнаружили российскую РЛС вблизи военного аэродрома Бельбек

Украинские партизаны в оккупированном Крыму обнаружили подразделения российской радиолокационной борьбы в районе Севастополя. Об этом со ссылкой на подпольное движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали

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"АТЕШ" обнаружил место дислокации оккупационного подразделения в Нахимовском районе Севастополя. Наш агент из Севастополя обнаружил российское военное подразделение в заброшенном здании. Расположено оно возле н.п. Полюшка Качинского муниципального округа - резюмировали партизаны.

Отмечается, что за домом располагается РЛС противника с командной машиной. На постоянной основе там находится около 30 военных.

Координаты: 44.741820, 33.597293 - уточняют партизаны.

Дополнение

Как выяснили в "АТЕШ" РЛС здесь разместили для защиты близлежащих военных аэродромов. В 4 км к северу от этого места находится военный аэродром "Кача". А в 5 км к югу - аэродром двойного назначения "Бельбек".

Напомним,

Партизаны из движения "АТЕШ" выяснили, что российские войска в оккупированном Крыму усиливают оборонительные меры на фоне опасений относительно продвижения украинских войск.

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