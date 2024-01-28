Окупанти на окупованих територіях створили загін на кшталт “Смершу” для виявлення спротиву - Федоров

росіяни на окупованій території Запорізької області створили загін на кшталт радянського "Смершу", який направлений на виявлення. Також окупанти створили загін з підлітків "Воїн" для "промивання мізків" серед дітей.

Про це в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Як розповів Федоров, що цей тиждень ознаменувався для тимчасово окупованої території Запорізької області двома новими каральними напрямками.

Ворог запускає на тимчасово окупованій території Запорізької області загін на кшталт "Смерш", який вони (окупанти - ред.) порівнюють з тим загіном "Смерш", який був під час Другої світової війни і це загін направлений на виявлення спротиву. Як ворог вважає на виявлення зрадників, тих хто продовжує допомагати українській армії

Він наголосив, що загін має виявляти спротив і одразу "розбиратися" зі спротивом.

Спротив продовжує набирати свою потужність і продовжує допомагати українській армії. Спецпризначенці загону починають робити додаткові обшуки у громадян, фільтраційні заходи і ми бачимо, що ця тенденція йде та наростає

За його словами, окупанти зробили новий розподіл між підлітками та дітьми між силовими структурами.

Що це означає. Мета ворога робити повноцінну пропаганду і промивати мозок нашим дітям. Наразі слідком рф забрав під себе повністю дітей, які є в інтернатах, і намагається брати в "обіг", показувати їм неправдиві історії, показувати їм як працює слідком

Окрім того, росгвардійці створили загін з підлітків "Воїн".

Це не загін, який буде воювати, таке собі кадетське навчання, де вони (росіяни - ред.) проводять діючих росгвардіців, які розповідають "свою" правду про війну. Але все це направлено на те, щоб нашим дітям "промивати мозок", розповідати неправдиві історії, виховувати їх на своїх прикладах