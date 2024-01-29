В временно оккупированном Мелитополе, который россияне объявили центром ВОТ Запорожской области, оккупанты провели награждение наиболее усердных предателей. Без всякой привязки к каким-либо датам было проведено награждение работников сектора "культуры", а именно работников музеев, клубов, библиотек и творческих коллективов. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что награждение было достаточно скромным - полиэтиленовый пакетик сувениров и грамота в рамочке.

Такое проявление внимания к данной сфере не случайно. Русские проявляют особое внимание ко всему что насаждает "русскую культуру" начиная от переименования топонимов на русский манер, вплоть до репертуара спектаклей и песен локальных ансамблей и коллективов.

А еще эту категорию мобилизуют таким образом агитировать за правящую партию и кремлевского диктатора, который готовится к очередному фарсу под названием "выборы президента рф".

Благодаря тому, что оккупанты освещают такие мероприятия в медиа удается идентифицировать ряд коллаборационистов, которые после деоккупации этих территорий будут привлечены к ответственности перед Законом Украины. говорится в сообщении сопротивления.

В центре сопротивления также отметили. Что россияне оставили таких горе-активистов при отступлении из Харьковщины и Херсонщины, уже многие из них отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях.

Сейчас благодаря неравнодушным гражданам соответствующие органы собирают доказательную базу и формируют дело на каждого предателя, который решил работать на врага за ничтожные продуктовые пакеты и значки.

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