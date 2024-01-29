ЦНС: на ВОТ Запорожье оккупанты наградили культурных коллаборационистов
Российские оккупанты в Мелитополе наградили местных деятелей культуры, в частности работников музеев, клубов, библиотек и творческих коллективов, полиэтиленовыми пакетами с сувенирами и грамотами в рамке. Такое внимание направлено на продвижение российской культуры и мобилизацию поддержки правящей партии России.
Правительство Великобритании запретит одноразовые вейпы, чтобы предотвратить их использование детьми
Правительство Великобритании планирует запретить продажу одноразовых вейпов и подтверждает намерения ввести закон, запрещающий людям, рожденным после 1 января 2009 года, покупать табачные изделия. Это имеет целью предотвратить никотиновую зависимость у молодых поколений, сделав вейпы менее привлекательными для детей с помощью ограничений на вкусы, упаковку и выкладку в магазинах.
Словакия ведет переговоры с США о покупке систем ПВО Patriot
Словакия ведет переговоры с Соединенными Штатами о приобретении зенитно-ракетных комплексов Patriot для защиты своего воздушного пространства. Министр обороны Словакии объявил о переговорах и планах получить скидку на оружие.
The New York Times: ХАМАС во время нападения 7 октября использовал израильское оружие
ХАМАС использовал израильское оружие и неразорвавшиеся боеприпасы, собранные в Газе, для совершения атак против Израиля 7 октября, согласно недавнему сообщению New York Times со ссылкой на израильские источники. Это оружие изначально было передано или использовалось израильскими военными.
Financial Times: ЕС накажет Венгрию финансово, если Орбан заблокирует пакет помощи Украине
ЕС рассматривает планы финансового наказания Венгрии, если она продолжит блокирование пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Возможные меры включают ослабление венгерской валюты и подрыв доверия инвесторов, чтобы нанести ущерб ее экономике.
Глава Пентагона сделал заявление относительно атаки на военных США вблизи границы Иордании и Сирии
Министр обороны США Ллойд Остин пригрозил возмездием за нападение вблизи иорданско-сирийской границы, в результате которого погибли 3 американских военнослужащих, а другие получили ранения. Остин возложил ответственность за нападение на поддерживаемые Ираном ополченцы и заявил, что США дадут ответ в выбранное ими время и в выбранном ими месте.
Умеров заявил о незапланированных проверках ТЦК и СП
Министерство обороны Украины проводит внезапные проверки территориальных призывных пунктов, выявляя многочисленные нарушения. Министр обороны Умеров поблагодарил силовые ведомства за сотрудничество в исправлении недостатков.
На фронте погиб актер Ривненского драмтеатра Владимир Фединчук
Владимир Фединчук, актер Ривненского драматического театра, погиб в бою под Михайловкой в Донецкой области 22 января. Он работал в театрах Коломыи и Ривне с 2011 года.
В Одесской области мужчина взорвал гранату в доме друга, есть раненые
Мужчина взорвал гранату во время вечеринки в собственном доме в Одесской области, серьезно ранив себя. Полиция нашла на месте происшествия боеприпасы и остатки взрывного устройства и начала расследование.
Мир будет "уязвимым", если Путин добьется успеха в Украине - Столтенберг
Глава НАТО предупреждает, что мир будет "уязвимым", если Путин добьется успеха в Украине, и говорит, что авторитарные режимы внимательно следят за ним.