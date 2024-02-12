Видавав росіянам місцевих патріотів: в окупованому Бердянську ліквідували бізнесмена-колаборанта

У тимчасово захопленому росією Бердянську ліквідували місцевого бізнесмена, який активно співпрацював з окупаційною владою. Про це повідомила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна у Facebook, пише УНН.

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Галіціна підкреслила, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області триває ліквідація зрадників України.

Так у Бердянську 10 лютого раптово пішов з життя місцевий підприємець-колаборант Олександр Галій, який одним з перших пішов на співпрацю з російськими загарбниками - резюмувала очільниця Бердянської МВА

За її словами, до повномасштабної війни Галій займався переробкою сміття та продажем тютюнових виробів. Проте після окупації Бердянська чоловік змінив свою діяльність - допомагав рашистами прибирати до рук бізнес та майно бердянців, паралельно доповідаючи окупаційній владі про українських патріотів.

СБУ стоїть за ліквідацією таких зрадників України, як Кива і Татарський - джерело