Выдавал россиянам местных патриотов: в оккупированном Бердянске ликвидировали бизнесмена-коллаборациониста

Во временно захваченном Россией Бердянске ликвидировали местного бизнесмена, который активно сотрудничал с оккупационными властями. Об этом сообщила руководительница Бердянской МВА Виктория Галицина в Facebook, пишет УНН.

Детали

Галицина подчеркнула, что на временно оккупированных территориях Запорожской области продолжается ликвидация предателей Украины.

Так в Бердянске 10 февраля внезапно ушел из жизни местный предприниматель-коллаборационист Александр Галий, который одним из первых пошел на сотрудничество с российскими захватчиками - резюмировала руководительница Бердянской МВА

По ее словам, до полномасштабной войны Галий занимался переработкой мусора и продажей табачных изделий. Однако после оккупации Бердянска мужчина изменил свою деятельность - помогал рашистам прибирать к рукам бизнес и имущество бердянцев, параллельно докладывая оккупационным властям об украинских патриотах.

СБУ стоит за ликвидацией таких предателей Украины, как Кива и Татарский - источник