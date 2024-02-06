СБУ стоит за ликвидацией таких предателей Украины, как Кива и Татарский - источник

СБУ стоит за ликвидацией предателей и военных преступников на оккупированных территориях и в России. В частности, речь идет об Илье Киве, Владлене Татарском и еще десятках врагов Украины.

Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Детали

Согласно данным источников, Служба безопасности причастна к ликвидации предателя Ильи Кивы, российского террориста и пропагандиста Владлена Татарского, генпрокурора т. н. "лнр" Сергея Горенко, депутата-террориста той же "лнр" Олега Попова и еще ряда врагов Украины.

Как сообщает собеседник УНН, СБУ также активно "работала" на Запорожском и Херсонском направлениях против предателей, преступников и коллаборационистов, которые возглавляли оккупационные органы власти и причастны к пыткам и убийствам украинцев.