СБУ стоит за ликвидацией таких предателей Украины, как Кива и Татарский - источник
Киев • УНН
СБУ ликвидировала нескольких предателей и военных преступников на оккупированных украинских территориях и в России, в частности Илью Киву и Владлена Татарского.
СБУ стоит за ликвидацией предателей и военных преступников на оккупированных территориях и в России. В частности, речь идет об Илье Киве, Владлене Татарском и еще десятках врагов Украины.
Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.
Детали
Согласно данным источников, Служба безопасности причастна к ликвидации предателя Ильи Кивы, российского террориста и пропагандиста Владлена Татарского, генпрокурора т. н. "лнр" Сергея Горенко, депутата-террориста той же "лнр" Олега Попова и еще ряда врагов Украины.
Как сообщает собеседник УНН, СБУ также активно "работала" на Запорожском и Херсонском направлениях против предателей, преступников и коллаборационистов, которые возглавляли оккупационные органы власти и причастны к пыткам и убийствам украинцев.
Сотрудники СБУ также стоят за отравлением "губернатора" Херсонщины Владимира Сальдо, покушением на украинофоба и предателя Олега Царева, террориста и убийцу Захара Прилепина, "министра внутренних дел лнр" Игоря Корнета", - сообщил источник. Наши источники подтверждают, что спецоперации по ликвидации врагов Украины является одним из направлений работы Службы безопасности. "Все эти военные преступники, убийцы, прислужники россиян являются абсолютно законными целями. Потому что они отвечают за массовые убийства, террор и репрессии, которые оккупанты совершают на захваченных украинских территориях
СБУ стоит за ликвидацией таких предателей Украины, как Кива и Татарский - источник
СБУ ликвидировала нескольких предателей и военных преступников на оккупированных украинских территориях и в России, в частности Илью Киву и Владлена Татарского.
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