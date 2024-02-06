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СБУ стоїть за ліквідацією таких зрадників України, як Кива і Татарський - джерело

СБУ стоїть за ліквідацією таких зрадників України, як Кива і Татарський - джерело

Київ • УНН

 • 23757 перегляди

СБУ ліквідувала кількох зрадників та військових злочинців на окупованих українських територіях та в Росії, зокрема Іллю Киву та Владлена Татарського.

 СБУ стоїть за ліквідацією зрадників та військових злочинців на окупованих територіях та в росії. Зокрема, йдеться про Іллю Киву, Владлена Татарського та ще десятків ворогів України.

Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.  

Деталі

Згідно даними джерел, Служба безпеки причетна до ліквідації зрадника Іллі Киви, російського терориста й пропагандиста Владлена Татарського, генпрокурора т. зв. "лнр" Сергія Горенка, депутата-терориста тої ж "лнр" Олега Попова та ще низки ворогів України.  

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Як повідомляє співрозмовник УНН, СБУ також активно "працювала" на Запорізькому та Херсонському напрямках проти зрадників, злочинців та колаборантів, які очолювали окупаційні органи влади та причетні до катувань та вбивств українців.

Співробітники СБУ також стоять за отруєнням "губернатора" Херсонщини Володимира Сальдо, замахом на українофоба та зрадника Олега Царьова, терориста та вбивцю Захара Прілєпіна, "міністра внутрішніх справ лнр" Ігоря Корнета", - повідомило джерело. Наші джерела підтверджують, що спецоперації з ліквідації ворогів України є одним з напрямків роботи Служби безпеки. "Всі ці воєнні злочинці, вбивці, прислужники росіян є абсолютно законними цілями. Тому що вони відповідають за масові вбивства, терор і репресії, які окупанти вчиняють на захоплених українських територіях

- зазначив співрозмовник УНН.
Анна Мурашко

Анна Мурашко

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