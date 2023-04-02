Вибух у кафе пригожина: що відомо про загиблого "воєнкора" владлена татарського

Деталі

Сьогодні у Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе "Стрит-бар", яке належить засновнику ПВК "вагнер" євгену пригожину. Через це загинув проросійській "воєнкор" владлен татарський, саме у цей час він проводив там свій творчий вечір. Про це повідомили російські ЗМІ, смерть також підтвердили у Міністерстві внутрішніх справ рф. За інформацією, через вибух було поранено 16 людей.

Доповнення

Справжнє ім'я "воєнкора" владлена татарського ілля фомін. Чоловік родом з Макіївки Донецької області. Ще до початку російсько-української війни в 2014 році фомін перебував декілька років у в'язниці за пограбування. У 2014 році він опинився на свободі після того, як в'язниця, де він знаходився, потрапила під обстріл. Після цього татарський приєднався до лав бойовиків.

З початку повномасштабної війни, яка почалась у 2022 році він набув популярності завдяки дописам про війну, у яких він підтримував армію рф. татарський був одним з найбільших російський військових блогерів. Його канал у месенджері Telegram налічував 560 тисяч підписників. Чоловік був у групі жорстких "воєнкорів", які повністю підтримували російське вторгнення та критикували путіна і російське військове командування за надто м'яке ставлення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В петербурзі прогримів вибух в кафе, яке належить пригожину

Нагадаємо

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував вибухи в кафе, яке належить пригожину.