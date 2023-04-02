Подоляк прокоментував вибух в кафе у петербурзі: "Павуки поїдають один одного в банці"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував вибухи в кафе, яке належить пригожину, передає УНН з посиланням на сторінку у Twitter Михайла Подоляка.
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"У Рф починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання «Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?» у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника. Рф чекають незворотні процеси і Смута 2.0. А нам своє робити", - написав Подоляк.
У Рф починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання «Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?» у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника. Рф чекають незворотні процеси і Смута 2.0. А нам своє робити— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2023
Доповнення
росЗМІ повідомили про вибух в кафе на університетській набережній у петербурзі. Ряд прокремлівських Телеграм-каналів стверджує, що в кафе проходив творчий вечір військора владлена татарського. На заході були близько 100 осіб.