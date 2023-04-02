В петербурзі прогримів вибух в кафе, яке належить пригожину
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. росЗМІ повідомляють про вибух в кафе на університетській набережній у петербурзі, передає УНН.
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Одна людина загинула, шестеро постраждали від вибуху в кафе, повідомляє ТАРС.
Ряд прокремлівських Телеграм-каналів стверджує, що в кафе проходив творчий вечір військора владлена татарського. На заході були близько 100 осіб.
За інформацією Readovka, внаслідок вибуху багато постраждалих.
Кафе у петербурзі, де пролунав вибух, належить євгену пригожину, за інформацією «Фонтанки».
Після публікації новини, стало відомо про смерть татарського, повідомляє Mash.