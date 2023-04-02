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В петербурзі прогримів вибух в кафе, яке належить пригожину

В петербурзі прогримів вибух в кафе, яке належить пригожину

Київ • УНН

 • 1345749 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. росЗМІ повідомляють про вибух в кафе на університетській набережній у петербурзі, передає УНН.

Деталі

Одна людина загинула, шестеро постраждали від вибуху в кафе, повідомляє ТАРС.

Ряд прокремлівських Телеграм-каналів стверджує, що в кафе проходив творчий вечір військора владлена татарського. На заході були близько 100 осіб.

За інформацією Readovka, внаслідок вибуху багато постраждалих.

Кафе у петербурзі, де пролунав вибух, належить євгену пригожину, за інформацією «Фонтанки».

Після публікації новини, стало відомо про смерть татарського, повідомляє Mash.

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