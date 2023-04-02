Подоляк прокомментировал взрыв в кафе в петербурге: "Пауки поедают друг друга в банке"

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"В Рф начинается… Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос «Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?» в стране закрученных гаек был вопросом времени, как прорыв созревшего гнойника. Рф ждут необратимые процессы и Смута 2.0. А нам свое делать", - написал Подоляк.

В Рф начинается… Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос «Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?» в стране закрученных гаек был вопросом времени, как прорыв созревшего гнойника. Рф ждут необратимые процессы и Смута 2.0. А нам своё делать

Дополнение

росСМИ сообщили о взрыве в кафе на университетской набережной в петербурге. Ряд прокремлевских Телеграм-каналов утверждает, что в кафе проходил творческий вечер войскора владлена татарского. На мероприятии были около 100 человек.