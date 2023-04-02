Взрыв в кафе пригожина: что известно о погибшем "военкоре" владлене татарском

ukru
13:40 • 9407 просмотра

Трамп после разговора с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 45159 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 44958 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 105671 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 132744 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 121573 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135335 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117214 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131583 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125407 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 121063 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 123795 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 119849 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 117592 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 90029 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 215805 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 246430 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 185666 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 191453 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 227045 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 19946 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 90029 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 113266 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 121282 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 136722 просмотра
Актуальное
Взрыв в кафе пригожина: что известно о погибшем "военкоре" владлене татарском

Взрыв в кафе пригожина: что известно о погибшем "военкоре" владлене татарском

Киев • УНН

 • 5177608 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Сегодня в результате взрыва в петербургском в кафе "Стрит-бар" погиб российский "военкор" Владлен Татарский, который проводил там свой творческий вечер. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали

Сегодня в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе "Стрит-бар", которое принадлежит основателю ЧВК "вагнер" евгению пригожину. Из-за этого погиб пророссийский "военкор" Владлен Татарский, именно в это время он проводил там свой творческий вечер. Об этом сообщили российские СМИ, смерть также подтвердили в Министерстве внутренних дел рф. По информации, из-за взрыва были ранены 16 человек.

Дополнение

Настоящее имя "военкора" владлена татарского илья фомин. Мужчина родом из Макеевки Донецкой области. Еще до начала российско-украинской войны в 2014 году Фомин находился несколько лет в тюрьме за ограбление. В 2014 году он оказался на свободе после того, как тюрьма, где он находился, попала под обстрел. После этого татарский присоединился к рядам боевиков.

С начала полномасштабной войны, которая началась в 2022 году, он приобрел популярность благодаря сообщениям о войне, в которых он поддерживал армию рф. татарский был одним из крупнейших российских военных блогеров. Его канал в мессенджере Telegram насчитывал 560 тысяч подписчиков. Мужчина был в группе жестких "военкоров", которые полностью поддерживали российское вторжение и критиковали путина и российское военное командование за слишком мягкое отношение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В петербурге прогремел взрыв в кафе, которое принадлежит пригожину

Напомним

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал взрывы в кафе, которое принадлежит пригожину.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы