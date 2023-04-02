Взрыв в кафе пригожина: что известно о погибшем "военкоре" владлене татарском

Детали

Сегодня в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе "Стрит-бар", которое принадлежит основателю ЧВК "вагнер" евгению пригожину. Из-за этого погиб пророссийский "военкор" Владлен Татарский, именно в это время он проводил там свой творческий вечер. Об этом сообщили российские СМИ, смерть также подтвердили в Министерстве внутренних дел рф. По информации, из-за взрыва были ранены 16 человек.

Дополнение

Настоящее имя "военкора" владлена татарского илья фомин. Мужчина родом из Макеевки Донецкой области. Еще до начала российско-украинской войны в 2014 году Фомин находился несколько лет в тюрьме за ограбление. В 2014 году он оказался на свободе после того, как тюрьма, где он находился, попала под обстрел. После этого татарский присоединился к рядам боевиков.

С начала полномасштабной войны, которая началась в 2022 году, он приобрел популярность благодаря сообщениям о войне, в которых он поддерживал армию рф. татарский был одним из крупнейших российских военных блогеров. Его канал в мессенджере Telegram насчитывал 560 тысяч подписчиков. Мужчина был в группе жестких "военкоров", которые полностью поддерживали российское вторжение и критиковали путина и российское военное командование за слишком мягкое отношение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В петербурге прогремел взрыв в кафе, которое принадлежит пригожину

Напомним

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал взрывы в кафе, которое принадлежит пригожину.