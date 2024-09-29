В Хмельницкой области задержали мошенника, который обманул людей на более 340 тысяч гривен
Киев • УНН
22-летний житель Шепетовщины заставлял людей брать микрокредиты и перечислять ему средства. Мошенник обманул четырех женщин на сумму более 340 тысяч гривен в течение 2023-2024 годов.
В Хмельницкой области задержали мошенника который обязывал потерпевших брать микрокредиты, перечислять ему средства, а затем блокировал с ними все связи. Об этом сообщает полиция Хмельницкой области, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что 22-летний житель Шепетовщины делал рассылку сообщений с предложением дополнительного заработка. Он заключался в том, что потерпевшие должны были заключать кредитные соглашения с микрофинансовыми организациями, а затем перечислять средства организатору схемы. Определенный процент потерпевшие оставляли себе в качестве вознаграждения. Мужчина, в свою очередь, обязывался самостоятельно погашать возникшие задолженности и сумму процентов, начисленных за пользование кредитными средствами.
Сначала подозреваемый придерживался договоренностей и гасил части кредитов. Это он делал для того, чтобы потерпевшие продолжали сотрудничество и увеличивали суммы кредитных договоров. Но когда суммы росли, он просто блокировал связь с потерпевшими.
В течение 2023-2024 годов мошеннику удалось обмануть четырех женщин из Хмельницкой области на сумму более 340 тысяч гривен,
Сейчас следователи Шепетовского райуправления полиции за процессуального руководства прокуратуры объявили злоумышленнику подозрения по ч.ч. 1,2 ст. 190 (мошенничество) и ч.ч. 1,2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины. Вскоре он предстанет перед судом.
26-летний сумчанин обманул 41 человека на 235 тысяч гривен26 сентября 2024, 00:30 • 19359 просмотров