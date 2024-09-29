В Хмельницкой области задержали мошенника, который обманул людей на более 340 тысяч гривен

В Хмельницкой области задержали мошенника который обязывал потерпевших брать микрокредиты, перечислять ему средства, а затем блокировал с ними все связи. Об этом сообщает полиция Хмельницкой области, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 22-летний житель Шепетовщины делал рассылку сообщений с предложением дополнительного заработка. Он заключался в том, что потерпевшие должны были заключать кредитные соглашения с микрофинансовыми организациями, а затем перечислять средства организатору схемы. Определенный процент потерпевшие оставляли себе в качестве вознаграждения. Мужчина, в свою очередь, обязывался самостоятельно погашать возникшие задолженности и сумму процентов, начисленных за пользование кредитными средствами.

Сначала подозреваемый придерживался договоренностей и гасил части кредитов. Это он делал для того, чтобы потерпевшие продолжали сотрудничество и увеличивали суммы кредитных договоров. Но когда суммы росли, он просто блокировал связь с потерпевшими.

В течение 2023-2024 годов мошеннику удалось обмануть четырех женщин из Хмельницкой области на сумму более 340 тысяч гривен, - говорится в сообщении.

Сейчас следователи Шепетовского райуправления полиции за процессуального руководства прокуратуры объявили злоумышленнику подозрения по ч.ч. 1,2 ст. 190 (мошенничество) и ч.ч. 1,2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины. Вскоре он предстанет перед судом.

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