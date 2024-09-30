Украина и Чехия разоблачили международную схему мошенников, которые обманули граждан ЕС на 56 млн грн

В рамках спецоперации правоохранители Украины и Чехии при поддержке Евроюста прекратили деятельность международной преступной организации, которая обманула более 100 граждан ЕС на почти 56 млн грн.

Пишет УНН с ссылкой на Офис генерального прокурора.

В рамках специальной операции, проведенной правоохранительными органами Украины и Чешской Республики при поддержке Евроюста, была прекращена деятельность международной преступной организации, которая занималась мошенническим завладением средствами граждан ЕС. В ходе международного сотрудничества была создана совместная следственная группа для разоблачения и документирования преступной деятельности. По информации следствия, организатором мошеннической схемы в 2023 году стал гражданин Украины. Он привлек к ней жителей разных регионов Украины и иностранцев, которые владели чешским и другими европейскими языками, для общения с жертвами.

Злоумышленники, выдавая себя за работников банка, звонили потерпевшим и сообщали о якобы взломе их банковских счетов. Они предлагали временно перевести деньги на «безопасные счета» или выгодно приобрести криптовалюту. Во время звонков использовалась технология подмены телефонных номеров, что создавало впечатление, будто звонки поступают из службы поддержки банка.

Совместная следственная группа задокументировала факты мошенничества в отношении более 100 граждан Чехии на сумму более 30 млн чешских крон, что эквивалентно примерно 56 млн грн. В результате следственных действий правоохранители задержали трех иностранных граждан, членов преступной группы, которых разыскивали правоохранительные органы Чехии через Интерпол.

Во время обысков в Кировоградской, Днепропетровской и Киевской областях были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, электронные носители информации, банковские карты и другие вещественные доказательства, а также более 68 тысяч долларов США, евро и гривны, добытые преступным путем.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступной деятельности, после чего будет принято решение о сообщении подозрений всем причастным лицам. Трех задержанных иностранцев, которые совершали уголовные правонарушения на территории Украины, уже передали Чешской Республике для экстрадиции.

Операцию по разоблачению международной преступной группы провели прокуроры Офиса Генерального прокурора вместе со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины и работниками Департамента уголовного розыска НПУ.

Напомним,

На Хмельнитчине садержали мошенникакоторый обязывал потерпевших брать микрокредиты, перечислять ему средства, а затем блокировал с ними все связи.