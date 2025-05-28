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Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине
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06:00 • 2620 перегляди

Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине

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Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине

Київ • УНН

 • 2304 перегляди

З червня ліміт на перекази з картки на картку буде знижено до 100 тис. грн. Це вплине на тих, хто веде підприємницьку діяльність без сплати податків.

Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине

Посилення лімітів на перекази з картки на картку до 100 тис. грн з 150 тис. грн, яке відбудеться з червня, вплине на тих, хто здійснює підприємницьку діяльність без сплати податків. На офіційно зареєстрованих підприємців - це не буде впливати. Про це повідомив журналісту УНН економічний експерт Олег Пендзин.

Новий ліміт по переказах з 1 червня

З 1 червня ряд українських банків готуються до зниження лімітів на грошові перекази з картки на картку до 100 тис. грн з поточних 150 тис. грн.

Попри скасування відповідних обмежень з боку Національного банку України з 1 квітня 2025 року, меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, підписаний понад 50 банками та фінансовими установами, залишається чинним.

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Згідно з меморандумом, з 1 лютого 2025 року клієнти банків-підписантів з "середнім" та "низьким" рівнями ризику мали можливість переказувати 150 тис. грн на місяць, а з 1 червня ліміт буде встановлений до 100 тис. грн на місяць. Для клієнтів з "високим" рівнем ризику діє ліміт у 50 тис. грн.

В меморандумі також зазначається, що за наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують встановлений на дату ліміт, здійснювати перекази в межах підтвердженого доходу.

Крім того, клієнт під час обслуговування має право звернутися до Надавача Платіжних Послуг-учасника Меморандуму із запитом для підвищення встановлено ліміту з обов’язковим наданням документального підтвердження коштів.

Роз'яснення від економіста щодо посилення лімітів на перекази з 1 червня

Економічний експерт Олег Пендзин в коментарі УНН роз'яснив, кому варто хвилюватися через ліміти на перекази з карти на карту, а кому ні.

"На офіційно зареєстрованих підприємців, ФОПів, це абсолютно жодним чином не буде впливати. Також це не вплине на пересічного українця", - заявив Пендзин.

За його словами, мова йде про обмеження виключно перерахунків між фізичними особами.

"Це не стосується тих фізичних осіб, які мають достатньо великі доходи й можуть пояснити походження коштів. Це вплине в першу чергу на тих хто здійснює підприємницьку діяльність без сплати податків, належної реєстрації. За великим рахунком ситуація є абсолютно не критична. Ми з вами прожили в обмеженнях Національного банку України, коли був ліміт 150 тис. грн на місяць", - пояснив Пендзин.

Також він зазначив, що якщо людина офіційно продала квартиру, або в неї є дуже високий дохід, або людина отримали ще якісь інші надходження, які банк зафіксував, фінансовий моніторинг зафіксував, то 100 тис. грн не буде обмеженням.

Кількість шахрайств з платіжними картками в Україні знизилася, але сума збитків зросла - НБУ12.05.25, 15:50 • 2201 перегляд

Банки, які є підписантами меморандуму

Наразі підписантами меморандуму є:

• АТ "ОЩАДБАНК";

• АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК";

• АТ "КБ "ПРИВАТ БАНК"";

• АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК";

• АТ "Укрексімбанк";

• АБ "УКРГАЗБАНК";

• АТ "КРИСТАЛБАНК";

• АТ "КБ "ГЛОБУС";

• ПАТ "МТБ БАНК";

• АТ "АБ "РАДАБАНК";

• АТ "Ідея Банк";

• АТ "АЛЬТБАНК";

• АТ "Банк Альянс";

• АТ "ЄПБ";

• АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ";

• АТ "Полікомбанк";

• АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ";

• АТ "Український банк реконструкції та розвитку";

• АТ "ОКСІ БАНК";

• АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК";

• АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК";

• ТОВ "НоваПей" (NovaPay);

• АТ "ПроКредит Банк";

• АТ "Комінбанк";

• АТ "Правекс банк";

• ТОВ "ФК "ЕВО" (RozetkaPay);

• АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ";

• АТ "СЕНС БАНК";

• АТ "СКАЙ-БАНК";

• АКБ "ЛЬВІВ";

• АТ "ОТП БАНК";

• АТ "КРЕДОБАНК";

• АТ "ПУМБ";

• АБ "ПІВДЕННИЙ";

• АТ "А-БАНК";

• ПАТ "БАНК-ВОСТОК";

• АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО";

• ПуАТ "КБ" "АКОРДБАНК";

• АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК";

• АТ "ТАСКОМБАНК";

• АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК";

• АТ БАНК "ГРАНД";

• АТ "Банк 3⁄4";

• АТ "Мотор-Банк";

• АТ "АСВІО БАНК";

• АТ "РВС БАНК";

• АКБ "ІНДУСТРІАЛ БАНК";

• АТ "УКРСИББАНК";

• АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК";

• АТ "ПОЛТАВА-БАНК";

• АТ "ЮНЕКС БАНК";

• АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ";

• АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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