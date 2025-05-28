Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине
Київ • УНН
З червня ліміт на перекази з картки на картку буде знижено до 100 тис. грн. Це вплине на тих, хто веде підприємницьку діяльність без сплати податків.
Посилення лімітів на перекази з картки на картку до 100 тис. грн з 150 тис. грн, яке відбудеться з червня, вплине на тих, хто здійснює підприємницьку діяльність без сплати податків. На офіційно зареєстрованих підприємців - це не буде впливати. Про це повідомив журналісту УНН економічний експерт Олег Пендзин.
Новий ліміт по переказах з 1 червня
З 1 червня ряд українських банків готуються до зниження лімітів на грошові перекази з картки на картку до 100 тис. грн з поточних 150 тис. грн.
Попри скасування відповідних обмежень з боку Національного банку України з 1 квітня 2025 року, меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, підписаний понад 50 банками та фінансовими установами, залишається чинним.
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Згідно з меморандумом, з 1 лютого 2025 року клієнти банків-підписантів з "середнім" та "низьким" рівнями ризику мали можливість переказувати 150 тис. грн на місяць, а з 1 червня ліміт буде встановлений до 100 тис. грн на місяць. Для клієнтів з "високим" рівнем ризику діє ліміт у 50 тис. грн.
В меморандумі також зазначається, що за наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують встановлений на дату ліміт, здійснювати перекази в межах підтвердженого доходу.
Крім того, клієнт під час обслуговування має право звернутися до Надавача Платіжних Послуг-учасника Меморандуму із запитом для підвищення встановлено ліміту з обов’язковим наданням документального підтвердження коштів.
Роз'яснення від економіста щодо посилення лімітів на перекази з 1 червня
Економічний експерт Олег Пендзин в коментарі УНН роз'яснив, кому варто хвилюватися через ліміти на перекази з карти на карту, а кому ні.
"На офіційно зареєстрованих підприємців, ФОПів, це абсолютно жодним чином не буде впливати. Також це не вплине на пересічного українця", - заявив Пендзин.
За його словами, мова йде про обмеження виключно перерахунків між фізичними особами.
"Це не стосується тих фізичних осіб, які мають достатньо великі доходи й можуть пояснити походження коштів. Це вплине в першу чергу на тих хто здійснює підприємницьку діяльність без сплати податків, належної реєстрації. За великим рахунком ситуація є абсолютно не критична. Ми з вами прожили в обмеженнях Національного банку України, коли був ліміт 150 тис. грн на місяць", - пояснив Пендзин.
Також він зазначив, що якщо людина офіційно продала квартиру, або в неї є дуже високий дохід, або людина отримали ще якісь інші надходження, які банк зафіксував, фінансовий моніторинг зафіксував, то 100 тис. грн не буде обмеженням.
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Банки, які є підписантами меморандуму
Наразі підписантами меморандуму є:
• АТ "ОЩАДБАНК";
• АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК";
• АТ "КБ "ПРИВАТ БАНК"";
• АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК";
• АТ "Укрексімбанк";
• АБ "УКРГАЗБАНК";
• АТ "КРИСТАЛБАНК";
• АТ "КБ "ГЛОБУС";
• ПАТ "МТБ БАНК";
• АТ "АБ "РАДАБАНК";
• АТ "Ідея Банк";
• АТ "АЛЬТБАНК";
• АТ "Банк Альянс";
• АТ "ЄПБ";
• АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ";
• АТ "Полікомбанк";
• АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ";
• АТ "Український банк реконструкції та розвитку";
• АТ "ОКСІ БАНК";
• АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК";
• АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК";
• ТОВ "НоваПей" (NovaPay);
• АТ "ПроКредит Банк";
• АТ "Комінбанк";
• АТ "Правекс банк";
• ТОВ "ФК "ЕВО" (RozetkaPay);
• АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ";
• АТ "СЕНС БАНК";
• АТ "СКАЙ-БАНК";
• АКБ "ЛЬВІВ";
• АТ "ОТП БАНК";
• АТ "КРЕДОБАНК";
• АТ "ПУМБ";
• АБ "ПІВДЕННИЙ";
• АТ "А-БАНК";
• ПАТ "БАНК-ВОСТОК";
• АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО";
• ПуАТ "КБ" "АКОРДБАНК";
• АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК";
• АТ "ТАСКОМБАНК";
• АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК";
• АТ БАНК "ГРАНД";
• АТ "Банк 3⁄4";
• АТ "Мотор-Банк";
• АТ "АСВІО БАНК";
• АТ "РВС БАНК";
• АКБ "ІНДУСТРІАЛ БАНК";
• АТ "УКРСИББАНК";
• АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК";
• АТ "ПОЛТАВА-БАНК";
• АТ "ЮНЕКС БАНК";
• АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ";
• АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ".