$41.580.08
46.860.41
ukenru
Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом
Эксклюзив
14:05 • 500 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
12:52 • 15601 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
12:13 • 17323 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Эксклюзив
11:15 • 42440 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Эксклюзив
20 мая, 07:47 • 40171 просмотра

Скидка в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК: в Минобороны сообщили, когда появится возможность оплаты через "Резерв+"

20 мая, 05:58 • 144120 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

19 мая, 19:07 • 91849 просмотра

Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский

19 мая, 17:40 • 154608 просмотра

россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп

Эксклюзив
19 мая, 15:26 • 109878 просмотра

Нардеп Кузьминых "сбежал" от судебного заседания в командировку за границу

19 мая, 12:24 • 266817 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.3м/с
67%
744мм
Популярные новости

Две трети боев - на трех направлениях: карта от Генштаба

20 мая, 05:24 • 23403 просмотра

В Херсоне россияне утром атаковали маршрутку с дрона: есть пострадавшие

20 мая, 05:39 • 47830 просмотра

Над Украиной за ночь обезвредили 93 из 108 вражеских дронов

20 мая, 05:59 • 64224 просмотра

Крупнейший инвестор Tesla сбросил крупный пакет акций автопроизводителя, призывая к распродаже

20 мая, 06:47 • 45167 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 78526 просмотра
публикации

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

12:52 • 15601 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

11:15 • 42440 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

20 мая, 05:58 • 144120 просмотра

Эгоистичные интересы правят миром.

19 мая, 15:32 • 128882 просмотра

ВАКС назначил заседание по делу о конфискации квартиры семьи министра Коваля: станет ли это лишь первым шагом?

19 мая, 13:42 • 154333 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Петр Фиала

Джо Байден

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Испания

Реклама
УНН Lite

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 78574 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 69150 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 66640 просмотра

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

19 мая, 10:11 • 150824 просмотра

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 153562 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

F-16 Fighting Falcon

Самоходная гаубица CAESAR

Телеграмма

Шахед-136

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Андрей Новак заявил, что чисто финансовых рисков для гривны нет. Курс летом будет стабильным, возможно укрепление. На курс доллара повлияет таможенная политика Трампа.

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Несмотря на обещания президента Соединенных Штатов Дональда Трампа остановить агрессивную войну россии против Украины, боевые действия не только продолжаются, но и вспыхнули с новой силой. Кроме того, есть риск возобновления активной фазы таможенной войны, которую начал Трамп против Китая, Европейского Союза и других стран. Как все эти события повлияют на курс украинской национальной валюты летом и чего стоит ожидать от доллара США, корреспонденту УНН пояснил экономист Андрей Новак.

Есть ли угроза падения гривны

"По состоянию на сегодня ситуация с курсом гривны такова, что нет каких-либо сугубо финансовых и экономических рисков для национальной валюты. Единственный фактор, который может как-то девальвировать гривну - это развитие очень плохой ситуации на фронте для украинской армии и Украины. Только такое стечение обстоятельств может как-то всколыхнуть курс гривны", - пояснил Новак.

Экономист добавил, что курс гривны летом может не только быть достаточно стабильным, но можно надеяться на незначительное укрепление нацвалюты.

"С финансовой точки зрения есть все условия, чтобы курс гривны был достаточно стабильным. Летом даже может произойти незначительное укрепление гривны", - рассказал Новак.

Курс валют на 20 мая: гривна девальвировала20.05.25, 09:22 • 5030 просмотров

Он также пояснил, что у Украины есть все ресурсы для того, чтобы поддерживать стабильный курс гривны даже во время войны. Этому способствует экономическая поддержка со стороны партнеров.

"Украина, несмотря на войну, имеет финансовые возможности для того, чтобы поддерживать стабильный курс, потому что нам помогают наши партнеры. Не только в военном плане, но и в финансово-экономическом", - пояснил эксперт. 

Международные резервы Украины выросли на 10%: помогли средства от партнеров и меньшая продажа валюты07.05.25, 15:23 • 5872 просмотра

В связи с этой помощью Украина имеет рекордные международные резервы, что позволяет поддерживать курс гривны.

"Поэтому, несмотря на войну, в НБУ рекордные золотовалютные резервы, которых у нас не было. Никогда, даже в лучшие годы. Это дает возможность НБУ поддерживать относительно стабильный курс гривны как для условий войны на нашей территории", - подытожил Новак.

Как будет колебаться курс доллара

По словам Новака, если президент США Дональд Трамп и его команда решат продолжить таможенное перемирие, то доллар может укрепиться.

"Если администрация Трампа все-таки продолжит это так называемое торговое перемирие на 90 дней или вообще откажется от идеи введения этих высоких пошлин для ключевых партнеров, которым является и Китай и Европа, то можно ожидать укрепления доллара по отношению к другим национальным валютам", - пояснил экономист.

"Если же Трамп и его администрация не откажется от своей таможенной политики, то стоит ожидать дальнейшей девальвации доллара", - отметил экономист.

В Украине падает доля неработающих кредитов: показатель уже 28,6%05.05.25, 17:35 • 10112 просмотров

Замена доллара на евро - какие перспективы

Председатель Национального банка Андрей Пышный сообщил, что Украина рассматривает возможность замены американского доллара на евро как базовой валюты для гривны.

Он выразил убеждение, что потенциальное вступление в Европейский Союз, "усиление роли ЕС в обеспечении нашей обороноспособности, большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации глобальной торговли" заставляют НБУ пересмотреть, должен ли евро быть базовой валютой для украинской гривны вместо доллара. "Эта работа сложная и требует качественной, разносторонней подготовки", - отмечал Пышный.

Андрей Новак высказал довольно скептическую позицию относительно такой возможности. Он отметил, что такое решение нельзя принять единолично.

"Различные предприятия и бизнесы ведут свои дела с партнерами в той валюте, которую они между собой согласовали. Это может были как евро, так и доллар. НБУ никак не может влиять на такие решения. Например, на рынке автомобилей стабильно предпочтение отдают долларам", - пояснил Новак.

В НБУ также уточняли, что операции с долларами США продолжают доминировать во всех сегментах валютного рынка Украины. Впрочем, доля операций, деноминированных в евро, в большинстве сегментов растет, хотя "пока умеренно".

Такое оживление инвестиционной и потребительской активности благодаря более тесным связям с Европой и нормализации экономики помогли бы экономическому росту немного повыситься в течение следующих двух лет до 3,7-3,9%. При этом Пышный добавлял, что во многом экономическая траектория зависит от развития боевых действий.

Неопределенность относительно пошлин подтолкнула цены на продукты в мире до двухлетнего максимума02.05.25, 13:00 • 2826 просмотров

Ситуация на валютном рынке сейчас

Валютный рынок в Украине остается достаточно стабильным для всех ключевых валют, которые задействованы в нашем государстве. По состоянию на сейчас официальный курс доллара составляет 41,57 грн/долл. Кроме того, НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,85 грн/евро. Официальный курс злотого составляет 10,97 грн/злотый.

Золото падает в цене на фоне спада торговой напряженности, укрепления доллара28.04.25, 15:29 • 2786 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ЭкономикаФинансы
Евро
Доллар США
Дональд Трамп
Европейский Союз
Китай
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$65.11
Bitcoin
$104,435.00
S&P 500
$5,942.39
Tesla
$344.35
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,265.29
Ethereum
$2,473.60