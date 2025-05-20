Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Несмотря на обещания президента Соединенных Штатов Дональда Трампа остановить агрессивную войну россии против Украины, боевые действия не только продолжаются, но и вспыхнули с новой силой. Кроме того, есть риск возобновления активной фазы таможенной войны, которую начал Трамп против Китая, Европейского Союза и других стран. Как все эти события повлияют на курс украинской национальной валюты летом и чего стоит ожидать от доллара США, корреспонденту УНН пояснил экономист Андрей Новак.

Есть ли угроза падения гривны

"По состоянию на сегодня ситуация с курсом гривны такова, что нет каких-либо сугубо финансовых и экономических рисков для национальной валюты. Единственный фактор, который может как-то девальвировать гривну - это развитие очень плохой ситуации на фронте для украинской армии и Украины. Только такое стечение обстоятельств может как-то всколыхнуть курс гривны", - пояснил Новак.

Экономист добавил, что курс гривны летом может не только быть достаточно стабильным, но можно надеяться на незначительное укрепление нацвалюты.

"С финансовой точки зрения есть все условия, чтобы курс гривны был достаточно стабильным. Летом даже может произойти незначительное укрепление гривны", - рассказал Новак.

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Он также пояснил, что у Украины есть все ресурсы для того, чтобы поддерживать стабильный курс гривны даже во время войны. Этому способствует экономическая поддержка со стороны партнеров.

"Украина, несмотря на войну, имеет финансовые возможности для того, чтобы поддерживать стабильный курс, потому что нам помогают наши партнеры. Не только в военном плане, но и в финансово-экономическом", - пояснил эксперт.

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В связи с этой помощью Украина имеет рекордные международные резервы, что позволяет поддерживать курс гривны.

"Поэтому, несмотря на войну, в НБУ рекордные золотовалютные резервы, которых у нас не было. Никогда, даже в лучшие годы. Это дает возможность НБУ поддерживать относительно стабильный курс гривны как для условий войны на нашей территории", - подытожил Новак.

Как будет колебаться курс доллара

По словам Новака, если президент США Дональд Трамп и его команда решат продолжить таможенное перемирие, то доллар может укрепиться.

"Если администрация Трампа все-таки продолжит это так называемое торговое перемирие на 90 дней или вообще откажется от идеи введения этих высоких пошлин для ключевых партнеров, которым является и Китай и Европа, то можно ожидать укрепления доллара по отношению к другим национальным валютам", - пояснил экономист.

"Если же Трамп и его администрация не откажется от своей таможенной политики, то стоит ожидать дальнейшей девальвации доллара", - отметил экономист.

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Замена доллара на евро - какие перспективы

Председатель Национального банка Андрей Пышный сообщил, что Украина рассматривает возможность замены американского доллара на евро как базовой валюты для гривны.

Он выразил убеждение, что потенциальное вступление в Европейский Союз, "усиление роли ЕС в обеспечении нашей обороноспособности, большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации глобальной торговли" заставляют НБУ пересмотреть, должен ли евро быть базовой валютой для украинской гривны вместо доллара. "Эта работа сложная и требует качественной, разносторонней подготовки", - отмечал Пышный.

Андрей Новак высказал довольно скептическую позицию относительно такой возможности. Он отметил, что такое решение нельзя принять единолично.

"Различные предприятия и бизнесы ведут свои дела с партнерами в той валюте, которую они между собой согласовали. Это может были как евро, так и доллар. НБУ никак не может влиять на такие решения. Например, на рынке автомобилей стабильно предпочтение отдают долларам", - пояснил Новак.

В НБУ также уточняли, что операции с долларами США продолжают доминировать во всех сегментах валютного рынка Украины. Впрочем, доля операций, деноминированных в евро, в большинстве сегментов растет, хотя "пока умеренно".

Такое оживление инвестиционной и потребительской активности благодаря более тесным связям с Европой и нормализации экономики помогли бы экономическому росту немного повыситься в течение следующих двух лет до 3,7-3,9%. При этом Пышный добавлял, что во многом экономическая траектория зависит от развития боевых действий.

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Ситуация на валютном рынке сейчас

Валютный рынок в Украине остается достаточно стабильным для всех ключевых валют, которые задействованы в нашем государстве. По состоянию на сейчас официальный курс доллара составляет 41,57 грн/долл. Кроме того, НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,85 грн/евро. Официальный курс злотого составляет 10,97 грн/злотый.

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